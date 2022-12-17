Lionel Scaloni: Fransa'ya karşı nasıl oynayacağımızı biliyoruz

Arjantin Milli Takım Teknik Direktörü Lionel Scaloni, Fransa'ya karşı net bir oyun planlarının olduğunu ve sahadan kupayla ayrılmak istediklerini söyledi.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın final mücadelesinde ikişer şampiyonlukları bulunan Fransa ve Arjantin kupaya ulaşmak için Lusail Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Arjantin Milli Takım Teknik Direktörü Lionel Scaloni, 2022 Dünya Kupası'nda yarın Fransa ile oynayacakları final maçı öncesinde FIFA Basın Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

"Fransa'ya karşı nasıl oynayacağımızı biliyoruz"

Turnuva boyunca taraftarlarını mutlu etmeyi başardıklarını belirten Scaloni, "Umarım kupayı kazanabiliriz, bu harika olur. Fransa'ya karşı nasıl oynayacağımızı biliyoruz, net bir oyun planımız var. Dünyadaki en iyi taraftarlara sahip olduğumuza inanıyorum. Onların sevince ihtiyacı vardı ve bunu onlara verdik." diye konuştu.

"Maçın bizim lehimize sonuçlanmasını umuyoruz"

Scaloni, iki takımın da maçın gidişatını etkileyebilecek çok sayıda oyuncuya sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu, Messi ve Mbappe'nin ötesinde Arjantin ile Fransa arasındaki bir maç. Maçın bizim lehimize sonuçlanmasını umuyoruz." dedi.

"Çok mutluyum ve yaşadığımız harika anların tadını çıkarıyorum"

Ağustos 2018'de takımın başına geçen Scaloni, görev süresiyle ilgili soruya, "Daha önce her Arjantinlinin olmak isteyeceği bir yerde olduğumu söylemiştim. Çok mutluyum ve yaşadığımız harika anların tadını çıkarıyorum. Bir Dünya Kupası finalinin eşiğindeyiz." yanıtını verdi.

"Genç ve gelişmeye devam edecek"

44 yaşındaki teknik adam, Mbappe'yi nasıl durduracakları sorusu üzerine, "Bu, bir ekip çalışması ve sadece Mbappe için geçerli değil. Fransa, Mbappe'yi besleyen ve onu daha da iyi yapan takıma sahip. O harika oyunculardan biri, genç ve gelişmeye devam edecek." yorumunu yaptı.

"Eğer bu Messi'nin Arjantin ile son maçı olacaksa, umarız kupayı kazanabiliriz"

Scaloni, yıldız futbolcu Messi'nin son kez Dünya Kupası'nda yer almasıyla ilgili, "Eğer bu Messi'nin Arjantin ile son maçı olacaksa, umarız kupayı kazanabiliriz. Bunun tadını çıkarmak için Dünya Kupası finalinden daha iyi bir senaryo olamaz." dedi.