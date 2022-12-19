Petrol
79.49
0.57%
Euro
19.7952
0.15%
Dolar
18.6528
0.00%
Altın
1.076
0.18%
Borsa
5370
0.00%
Bitcoin
318.067
-0.19%
BTXN Coin
6.98
-0.28%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C
    Lionel Scaloni'nin Dünya Kupası'nı kazandıktan sonraki anları

    Lionel Scaloni'nin Dünya Kupası'nı kazandıktan sonraki anları

    2022 Dünya Kupası'nda Fransa'yı penaltı vuruşlarıyla yenerek kupaya uzanan Arjantin'de takımın teknik direktörü Lionel Scaloni maç sonunda birçok duyguyu bir arada yaşadı.
    • 19.12.2022 - 14:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda final mücadelesinde Lionel Scaloni'nin ekibi Arjantin ile Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetiminde Khalifa Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

    Arjantin, normal süresi 2-2 uzatmaları 3-3 biten maçta, penaltılardaki 4-2'lik üstünlüğüyle Dünya Kupası'nı kazanırken, Fransa ise turnuvayı ikinci olarak tamamladı.

    44 yaşındaki Scaloni'nin başında olduğu Arjantin, 28 yıl sonra ilk Copa America, 36 yıl sonra da ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu elde etti.

    Scaloni birçok duyguyu yaşadı

    Montiel'in son penaltı vuruşunu gole çevirip kupayı Arjantin'e kazandırması sonrası takımın teknik direktörü Lionel Scaloni karmaşık duygulara büründü.

    Arjantinli çalıştırıcı, kazanılan şampiyonluğa önce inanamadı, ardından gülümsedi. En sonunda ise gözyaşlarını tutamayarak sevinçten ağladı.

    Lionel Scaloni'nin Dünya Kupası'nı kazandıktan sonraki anları İZLE

    Lionel Scaloni nin Dünya Kupası nı kazandıktan sonraki anları #1

    Lionel Scaloni nin Dünya Kupası nı kazandıktan sonraki anları #2

    Lionel Scaloni nin Dünya Kupası nı kazandıktan sonraki anları #3


    Fenomen Aslı, BTC Kazanmanın Formülünü Açıklıyor!
    Advertorial

    Fenomen Aslı, BTC Kazanmanın Formülünü Açıklıyor!

    13 yaşındaki kızın akrabaları tacizciyi darbetti
    3. Sayfa

    13 yaşındaki kızın akrabaları tacizciyi darbetti

    Tunceli'de karşılarına ayı çıkan dağcıları Kangallar korudu
    3. Sayfa

    Tunceli'de karşılarına ayı çıkan dağcıları Kangallar korudu

    Görüş Bildir