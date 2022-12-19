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Lionel Scaloni'nin Dünya Kupası'nı kazandıktan sonraki anları

Lionel Scaloni'nin Dünya Kupası'nı kazandıktan sonraki anları

2022 Dünya Kupası'nda Fransa'yı penaltı vuruşlarıyla yenerek kupaya uzanan Arjantin'de takımın teknik direktörü Lionel Scaloni maç sonunda birçok duyguyu bir arada yaşadı.