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Lionel Scaloni'nin Dünya Kupası'nı kazandıktan sonraki anları
- 19.12.2022 - 14:43
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda final mücadelesinde Lionel Scaloni'nin ekibi Arjantin ile Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetiminde Khalifa Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Arjantin, normal süresi 2-2 uzatmaları 3-3 biten maçta, penaltılardaki 4-2'lik üstünlüğüyle Dünya Kupası'nı kazanırken, Fransa ise turnuvayı ikinci olarak tamamladı.
44 yaşındaki Scaloni'nin başında olduğu Arjantin, 28 yıl sonra ilk Copa America, 36 yıl sonra da ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu elde etti.
Scaloni birçok duyguyu yaşadı
Montiel'in son penaltı vuruşunu gole çevirip kupayı Arjantin'e kazandırması sonrası takımın teknik direktörü Lionel Scaloni karmaşık duygulara büründü.
Arjantinli çalıştırıcı, kazanılan şampiyonluğa önce inanamadı, ardından gülümsedi. En sonunda ise gözyaşlarını tutamayarak sevinçten ağladı.
Lionel Scaloni'nin Dünya Kupası'nı kazandıktan sonraki anları İZLE