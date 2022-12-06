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    Louis van Gaal: Arjantin'den intikamımızı istiyoruz

    Hollanda'nın deneyimli çalıştırıcısı Louis van Gaal, Arjantin maçının öncesinde konuştu. Gaal, 2014'te yarı finalde elendikleri Arjantin'den intikam almak istediklerini söyledi.
    • 06.12.2022 - 21:37
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    Louis van Gaal: Arjantin'den intikamımızı istiyoruz

    Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde Arjantin ile Hollanda'da teknik direktör Louis van Gaal, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

    "Şampiyon olabileceğimizi söyledim"

    Daha önce yaptığı, "Şampiyon olmak istiyoruz" açıklamasına değinen 71 yaşındaki teknik adam, "Şampiyon olabileceğimizi söyledim, olacağımızı değil. Ama olabiliriz." dedi.

    Louis van Gaal: Arjantin den intikamımızı istiyoruz #1

    "Arjantin'den intikamımızı istiyoruz"

    İlk olarak çeyrek finaldeki Arjantin karşılaşmasını düşünmeleri gerektiğini ve birkaç sorunları olduğunu vurgulayan van Gaal, 2014 Dünya Kupası'nda Arjantin'e elenmelerinin hatırlatılması üzerine, "Messi, bireysel inisiyatif alarak sonuca karar verebilecek bir oyuncu. 2014'teki maçta topa dokunmadı ama penaltılarda kaybettik. Şimdi Arjantin'den intikamımızı istiyoruz." diye konuştu.

    Louis van Gaal: Arjantin den intikamımızı istiyoruz #2

    Yarı final mücadelesi verecekler

    Hollanda, Arjantin ile 9 Aralık Cuma günü TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.

    Louis van Gaal: Arjantin den intikamımızı istiyoruz #3

    Louis van Gaal: Arjantin den intikamımızı istiyoruz #4


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