Louis van Gaal: Dünya Kupası'nda her şey planlanmıştı Hollanda futbolunun efsanelerinden Louis van Gaal, Dünya Kupası'nın Lionel Messi'nin kazanması için planlandığını söyledi.

ensonhaber.com

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupasının finalinde Arjantin, Fransa'yı uzun yıllık unutulmayacak bir maçın sonundan penaltılarla mağlup etmişti.

Büyük heyecana sahne olan finalin ardından Lionel Messi'nin önderliğindeki Arjantin, 3. kez kupanın sahibi olmuştu.

Yaşanan bu şampiyonlukla ilgili ise son olarak Hollanda Milli Takımı'nı çalıştıran Louis van Gaal'den bir iddia geldi.

Hollanda'ya yayın yapan NOS'a konuşan tecrübeli çalıştırıcı, Arjantin'in şampiyonluğuyla tamamlanan 2022 Dünya Kupası için her şeyin önceden planladığı iddiasında bulundu.

"Hepsinin planlı olduğunu düşünüyorum"

Gaal, şunları söyledi:

Dünya Kupası ile ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Arjantin'in nasıl gol attığına, bizim nasıl attığımıza... Ayrıca hakemlerin Arjantinli oyunculara karşı davranışlarına bakarak anlayabilirsiniz. Bunların hepsinin planlı olduğunu düşünüyorum.

"Messi'nin dünya şampiyonu olması gerekiyordu"

Lionel Messi hakkında da konuşan 72 yaşındaki teknik adam, şu sözleri sarf etti:

Neyi kastettiğimi biliyorsunuz. Messi'nin dünya şampiyonu olması gerekiyordu. Evet ben böyle düşünüyorum.