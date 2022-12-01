Luis Suarez'den Gana tepkisi: Sorumlusu değilim

Uruguay Milli Takımı'nda Luis Suarez, Gana karşılaşması öncesi konuştu. Tecrübeli forvet, 2010 Dünya Kupası'ndaki maçta yaşananlarla ilgili gelen soruya da yanıt verdi.

Uruguay ile Gana, H Grubu'nun son karşılaşmasında 2 Aralık Cuma günü saat 18.00'de karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi Gana'nın 3, Uruguay'ın ise 1 puanı bulunuyor.

Uruguay Milli Takımı'nda tecrübeli isimlerden Luis Suarez, Gana karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Ağlara giden topu elleriyle kurtarmıştı

2010 Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Gana ile Uruguay'ın oynadığı maçın son dakikasında Suarez, ağlara giden topu elleriyle kurtarmıştı. Ardından penaltıda topun başına geçen Asomoah Gyan, penaltı atışından yararlanamamıştı.

Uruguay, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta Gana'yı penaltılarda 5-3 mağlup ederek Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmişti.





" Bu benim sorumluluğum değil"

Suarez, 2010 Dünya Kupası'ndaki Gana maçında yaşananlarla ilgili olarak gelen soruya, "2010'daki Gana maçında o topu ellerimle kurtardım ama penaltıyı kaçıran ben değildim, Ganalı futbolcuydu. Ben kırmızı kart gördüm ve Gana penaltı kullandı. Bu benim sorumluluğum değil ve üzerinden 12 yıl geçti." diye cevap verdi.

"Rövanş maçı değil"

Ganalı futbolcularının karşılaşmayı bir rövanş olarak görüp görmediğini bilmediğini belirten 35 yaşındaki futbolcu, "Rövanş maçı olarak düşünmelerinin, mantıklı olup olmadığını bilmiyorum. 12 yıl önceydi ve o zamanlar 8 yaşında olan Ganalı oyuncuların rövanş ya da intikam olarak konuşmaları nasıl mümkün olabilir, muhtemelen hatırlamıyorlar bile." diye konuştu.





"Hayat devam ediyor"

Suarez, son olarak, "Biz salı günü Portekiz ile oynadık ama kimse rövanştan bahsetmedi. Biz onları 2018'de elemiştik. Geçmişte yaşayıp intikamı düşünemezsiniz. 2014'te Chiellini ile yaşadığım (Isırma olayı) olaydan sonra birbirimizle yüzleştik, tokalaştık ve sarıldık. Hayat devam ediyor." ifadelerini kullandı.