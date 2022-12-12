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    Luka Modric: Hayatımızın en iyi maçını oynamak için çaba göstereceğiz

    Dünya Kupası çeyrek finalinde güçlü rakibi Brezilya'yı geçen Hırvatistan'da tecrübeli yıldız Luka Modric, Arjantin'le oynayacakları yarı final maçına hazır olduklarını söyledi.
    • 12.12.2022 - 18:35
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    Luka Modric: Hayatımızın en iyi maçını oynamak için çaba göstereceğiz

    Hıvatistan ile Arjantin, 2022 Dünya Kupası'nın yarı finalinde karşılaşacak.

    Hırvatlar, 2018'den sonra ikinci kez üst üste finale yükselmenin hesabını yaparken; Arjantin ise 2014'ten sonra yeniden final için sahada olacak.

    "Hayatımızın en iyi maçını oynamak için çaba göstereceğiz"

    Sporstke Novostki'ye konuşan 37 yaşındaki Hırvat efsane Luka Modric maç öncesinde; "Arjantin tepedeki takımlardan birisi. Turnuvanın ve hatta hayatımızın en iyi maçını oynamak için çaba göstereceğiz. Umarım finali hak edecek kadar iyi oynarız." açıklamasında bulundu.

    Luka Modric: Hayatımızın en iyi maçını oynamak için çaba göstereceğiz #1

    "Messi çok iyi bir oyuncu ve onu durdurmak zor olacak"

    Messi hakkında da konuşan süper yıldız; "Messi'ye karşı oynamak gibi bir arzum var ama bu tek kişilik bir oyun değil. Messi çok iyi bir oyuncu ve onu durdurmak zor olacak. Bunun farkındayız ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

    Luka Modric: Hayatımızın en iyi maçını oynamak için çaba göstereceğiz #2

    "Kimin favori olarak görüldüğü bizim için önemli değil"

    Hırvatistan Milli Takımı'nın performansı hakkında konuşan Luka Modric; "Tekrar yarı finalde olmamız inanılmaz. Kimse bizi favoriler arasında görmüyordu. Küçük bir ülke olduğumuz için kimse bizim üzerimize bahse girmiyor. Sonuçta biz yabancıyız. Kimin favori olarak görüldüğü bizim için önemli değil." sözlerini sarf etti.

    Luka Modric: Hayatımızın en iyi maçını oynamak için çaba göstereceğiz #3

    İki takım final için kozlarını paylaşacak

    Arjantin ile Hırvatistan yarın saat 22:00'de finale yükselmek için mücadele edecek.

    Luka Modric: Hayatımızın en iyi maçını oynamak için çaba göstereceğiz #4

    Luka Modric: Hayatımızın en iyi maçını oynamak için çaba göstereceğiz #5


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