Luka Modric: Milli takımı bırakmayı düşünmüyorum

2022 Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile son 16'ya yükselme başarısı gösteren takımın kaptanı Luka Modric, geleceğiyle alakalı konuştu. Modric Milli formayı giymeye devam edeceğini söyledi.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda F Grubu'nun üçüncü ve son maçında Zlatko Dalic'in ekibi Hırvatistan ile Roberto Martinez'in yönetimindeki Belçika, Ahmed bin Ali Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Hırvatistan, Fas'ın ardından grubu 2. sırada tamamladı. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Belçika ise Dünya Kupası'nda gruplarda veda etti.

Milli formayı giymeye devam edeceğini söyledi

2022 Dünya Kupası'nda boy gösteren Hırvatistan'ın 37 yaşındaki kaptanı Luka Modric, milli takımdaki geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda F Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna yükselen Hırvatistan'ın futbolcusu, milli formayı terletmeye devam edeceğini belirtti.

"Milli takımdan emekli olmam için ortada bir sebep yok"

Modric, "Milli takımı bırakmayı düşünmüyorum. İyi ve formda hissediyorum. Gücüm yetene kadar burada kalacağım. Milli takımdan emekli olmam için ortada bir sebep yok. İnsanlar kulüp futboluna odaklanmam gerektiğini söylese def ben buna katılmıyorum." ifadelerini kullandı.

Milli formayı 158 kez giydi

Milli formayı ilk olarak 2006 yılında giyen yıldız orta saha oyuncusu, 158 karşılaşmada forma giyerken, 23 milli gol kaydetti.

2018 yılında Ballon d'Or kazanmıştı

2018 yılında Ballon d'Or ödülünün sahibi de olan Luka Modric, 2018 Dünya Kupası finalinde Hırvatistan forması ile Fransa'ya karşı sahada yer almış ancak kupayı kaybetmişti.