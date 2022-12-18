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    Luka Modric: Uluslar Ligi finallerinde oynayacağım

    2022 Dünya Kupası'nda Hırvatistan formasıyla üçüncülük yaşayan 37 yaşındaki yıldız futbolcu Luka Modric, milli takıma devam edeceğini açıkladı.
    • 18.12.2022 - 10:59
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    Luka Modric: Uluslar Ligi finallerinde oynayacağım

    2022 Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan, Fas'ı 2-1 yenerek turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.

    37 yaşındaki Modric'in bu turnuva sonrası milli takımda devam edip etmeyeceğine yönelik tartışmalar devam ederken yıldız futbolcu son noktayı koydu.

    "Uluslar Ligi finallerinde oynayacağım"

    Fas maçından sonra konuşan Modric, "Uluslar Ligi finallerinde oynayacağım, oynamamak mantıklı değil." ifadelerini kullandı.

    Luka Modric: Uluslar Ligi finallerinde oynayacağım #1

    Hırvatistan, Dörtlü Final'de mücadele edecek

    Uluslar A Ligi'nde grubunu birinci bitiren Hırvatistan, Dörtlü Final'de mücadele edecek. Hırvatistan'ın yanı sıra Hollanda, İspanya ve İtalya da Dörtlü Final'de yer alacak.

    Luka Modric: Uluslar Ligi finallerinde oynayacağım #2


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