Luka Modric'ten Rodrygo'ya teselli

Dünya Kupası'nda Brezilya'yı penaltılar sonunda eleyerek kupanın dışına iten Hırvatistan'da kaptan Modric, takım arkadaşı Rodrygo'yu teselli etti ve EURO 2008'deki efsane Türkiye maçından örnek verdi.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final mücadelesinde Tite'nin ekibi Brezilya ile Zlatko Dalic'in yönetimindeki Hırvatistan, Education City Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Hırvatistan, normal süresi 0-0 uzatmaları 1-1 sona eren mücadelede penaltılardaki 4-2'lik üstünlüğüyle yarı finale yükselirken, Brezilya ise turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

Karşılaşmanın ardından Brezilyalı futbolcular adeta yıkılırken, Hırvat futbolcular ise sevinç gösterisinde bulundu.

Modric takım arkadaşı Rodrygo'yu teselli etti

Hırvatistan'ın 37 yaşındaki kaptanı Luka Modric, Real Madrid'den takım arkadaşı 21 yaşındaki Rodrygo'yu karşılaşmanın ardından teselli etti.

"Bu kolay değil ancak onu daha güçlü yapacak"

"Rodrygo'ya herkesin penaltı kaçırabileceğini söyledim" diyen efsane isim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2008'de Türkiye'ye karşı ben de penaltı kaçırmıştım. Bu kolay değil ancak onu daha güçlü yapacak."





Hırvatistan ile Arjantin final için karşılaşacak

Güçlü rakibi Brezilya'yı çeyrek finalde saf dışı bırakarak yarı finale yükselen Hırvatistan, Lionel Messi önderliğinde olan Arjantin ile final mücadelesi verecek. Bu karşılaşma 12 Aralık Salı günü saat 22.00'de başlayacak.