Marcelo Bielsa, Uruguay Milli Takımının başına geçiyor

2022 Katar Dünya Kupası'nda H Grubu'ndan çıkamayarak büyük hayal kırıklığa uğrayan Uruguay teknik adam değişikliğine gidiyor. Gelecek yeni ismin Marcelo Bielsa olacağı iddia edildi.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda H Grubu'nun üçüncü ve son maçında Diego Alonso'nun ekibi Uruguay ile Otto Addo'nun yönetimindeki Gana, Al Janoub Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele Uruguay'ın 2-0 üstünlüğüyle bitti. Buna rağmen Uruguay, Güney Kore'nin Portekiz'i 2-1 mağlup etmesiyle turnuvaya veda etti.

Diego Alonso ile yollar ayrılıyor

Uruguay'ın 2022 Dünya Kupası'nda gruplardan çıkamamasının ardından deprem etkisi yaşanmaya devam ediyor.

Tyc Sports'ta yer alan habere göre, Uruguay Futbol Federasyonu teknik direktör Diego Alonso ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Yerine Marcelo Bielsa'nın gelmesi bekleniyor

Haberde, Diego Alonso'nun yerini ise şu anda boşta olan tecrübeli teknik adam Marcelo Bielsa'nın doldurması beklendiği belirtildi.

Masada birçok ismin bulunduğu belirtilen haberde, en önemli adayın Marcelo Bielsa olduğu iddia edildi.

Arjantin ve Şilli milli takımlarını çalıştırmıştı

Son olarak Leeds United'ı çalıştıran ve geçtiğimiz sezonun ortasında takımın gösterdiği performans dolayısıyla yolların ayrıldığı Arjantinli çalıştırıcı, geçmişte Arjantin ve Şili milli takımlarını da çalıştırmıştı.

Son olarak Leeds United'ı çalıştırmıştı

Arjantinli teknik adam, Leeds United'ın İngiltere Premier League hasretini sonlandırma başarısı göstermişti.

67 yaşındaki teknik adam, Leeds United ile 170 maçta 1.61 puan ortalaması yakalamıştı.