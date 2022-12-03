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    Marcelo Bielsa, Uruguay Milli Takımının başına geçiyor

    2022 Katar Dünya Kupası'nda H Grubu'ndan çıkamayarak büyük hayal kırıklığa uğrayan Uruguay teknik adam değişikliğine gidiyor. Gelecek yeni ismin Marcelo Bielsa olacağı iddia edildi.
    • 03.12.2022 - 17:32
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    Marcelo Bielsa, Uruguay Milli Takımının başına geçiyor

    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda H Grubu'nun üçüncü ve son maçında Diego Alonso'nun ekibi Uruguay ile Otto Addo'nun yönetimindeki Gana, Al Janoub Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

    Mücadele Uruguay'ın 2-0 üstünlüğüyle bitti. Buna rağmen Uruguay, Güney Kore'nin Portekiz'i 2-1 mağlup etmesiyle turnuvaya veda etti.

    Diego Alonso ile yollar ayrılıyor

    Uruguay'ın 2022 Dünya Kupası'nda gruplardan çıkamamasının ardından deprem etkisi yaşanmaya devam ediyor.

    Tyc Sports'ta yer alan habere göre, Uruguay Futbol Federasyonu teknik direktör Diego Alonso ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

    Marcelo Bielsa, Uruguay Milli Takımının başına geçiyor #1

    Yerine Marcelo Bielsa'nın gelmesi bekleniyor

    Haberde, Diego Alonso'nun yerini ise şu anda boşta olan tecrübeli teknik adam Marcelo Bielsa'nın doldurması beklendiği belirtildi.

    Masada birçok ismin bulunduğu belirtilen haberde, en önemli adayın Marcelo Bielsa olduğu iddia edildi.

    Marcelo Bielsa, Uruguay Milli Takımının başına geçiyor #2

    Arjantin ve Şilli milli takımlarını çalıştırmıştı

    Son olarak Leeds United'ı çalıştıran ve geçtiğimiz sezonun ortasında takımın gösterdiği performans dolayısıyla yolların ayrıldığı Arjantinli çalıştırıcı, geçmişte Arjantin ve Şili milli takımlarını da çalıştırmıştı.

    Marcelo Bielsa, Uruguay Milli Takımının başına geçiyor #3

    Son olarak Leeds United'ı çalıştırmıştı

    Arjantinli teknik adam, Leeds United'ın İngiltere Premier League hasretini sonlandırma başarısı göstermişti.

    67 yaşındaki teknik adam, Leeds United ile 170 maçta 1.61 puan ortalaması yakalamıştı.

    Marcelo Bielsa, Uruguay Milli Takımının başına geçiyor #4


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