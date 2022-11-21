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Marcus Rashford'dan Dünya Kupası tarihine geçen gol

Marcus Rashford'dan Dünya Kupası tarihine geçen gol

2022 Katar Dünya Kupası'nın B Grubu ilk maçında İngiltere, İran'ı 6-2 mağlup etti. Manchester United'ın yıldız futbolcusu Marcus Rashford ise Dünya Kupası tarihine geçen bir gol attı.