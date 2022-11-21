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Marcus Rashford'dan Dünya Kupası tarihine geçen gol
- 21.11.2022 - 19:27
- Güncelleme : 21.11.2022 - 19:35
2022 Katar Dünya Kupası B Grubu ilk maçında İngiltere ile İran karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi EURO 2020 finalisti Gareth Southgate'in öğrencileri İngiltere 6-2'lik farklı bir skorla kazandı ve turnuvaya galibiyetle başladı.
Oyuna girdikten 49 saniye sonra golünü attı
Maçta ise Manchester United'ın yıldız futbolcusu Marcus Rashford attığı golle tarihe geçti. İngiliz oyuncu, mücadelenin 70. dakikasında karşılaşmada attığı 2 golle takımının galibiyetinde önemli paya sahip olan Bukayo Saka yerine oyuna girdi.
İran filelerini oyuna girdikten 49 saniye sonra havalandıran Marcus Rashford, Dünya Kupası tarihinde bu şekilde en hızlı üçüncü golü kaydetti.
Rekor Uruguaylı Morales'in
2002 yılında Güney Kore/Japonya ortaklığında düzenlenen ve A Milli Takmımızın turnuvayı 3. olarak bitirdiği Dünya Kupası'nda Uruguay'ın futbolcusu Richard Morales tarihe geçmişti.
2002 Dünya Kupası'nda A Grubu'nun son karşılaşmasında Senegal ile karşılaşan Uruguay 3-3 berabere kalarak turnuvaya veda etmişti. Bu karşılaşmada oyuna 46. dakikada giren Morales 16 saniye sonra takımının ilk golünü kaydetmişti.
16 saniye Richard Morales (2002)
26 saniye Ebbe Sand (1998)
49 saniye Marcus Rashford (2022)