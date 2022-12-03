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    Mauricio Pochettino: Maçların sonucunu Messi belirler

    Paris Saint Germain'in eski teknik direktörü Mauricio Pochettino, yıldız futbolcu Lionel Messi hakkında açıklamalarda bulundu. Pochettino, ""Maçların sonucunu her zaman Messi belirler" dedi.
    • 03.12.2022 - 18:27
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    Mauricio Pochettino: Maçların sonucunu Messi belirler

    Paris Saint Germain'in eski çalıştırıcısı Mauricio Pochettino, Dünya Kupası'nda Arjantin ile boy gösteren Lionel Messi ile ilgili konuştu.

    "Maçların sonucunu her zaman Messi belirler"

    Messi'nin Dünya Kupası performansını değerlendiren Pochettino, "Maçların sonucunu her zaman Messi belirler. O dünyanın en iyi oyuncusu. Oynadığı sürece fark yaratmaya devam edecektir." dedi.

    Mauricio Pochettino: Maçların sonucunu Messi belirler #1

    "O takımın lideri ve herkes bunu biliyor"

    Deneyimli çalıştırıcı ayrıca, "Milli takımda nasıl bir rol oynayabileceğini gördük. O takımın lideri ve herkes bunu biliyor." ifadelerini kullandı.

    Mauricio Pochettino: Maçların sonucunu Messi belirler #2

    Arjantin'in rakibi Avustralya

    C Grubu'nu lider olarak bitiren Lionel Messi'li Arjantin son 16 turunda D Grubu'nu ikinci bitirerek büyük bir sürprize imza atan Avustralya ile çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek.

    Mauricio Pochettino: Maçların sonucunu Messi belirler #3


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