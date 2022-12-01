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    Meksika, Suudi Arabistan'ı 2-1 yendi

    2022 FIFA Dünya Kupası'nda Meksika, C Grubu'ndaki üçüncü maçında Suudi Arabistan'ı 2-1 mağlup ederken, iki takım da turnuvaya veda etti.
    • 01.12.2022 - 00:58
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    Meksika, Suudi Arabistan'ı 2-1 yendi

    Karşılaşmanın ilk yarısında Meksika, daha etkili ve baskılı bir oyun sergiledi. Kuzey Amerika ekibi, en net gol pozisyonunu 3. dakikada yakaladı. Lozano'nun ara pasında hızla savunmanın arkasına yönelen Vega'nın ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Al Owais'ten döndü.

    Kalan bölümde Pineda ile 2 kez daha gole yaklaşan Meksika, birinde kaleci Al Owais'i, diğerinde ise savunmayı geçemedi. Suudi Arabistan ise ilk 45 dakikada rakip kalede tehlike oluşturmayı başaramadı.

    Meksika, Suudi Arabistan ı 2-1 yendi #1

    İkinci yarı

    Meksika, 47. dakikada öne geçti. Chavez'in soldan kullandığı kornerde Montes'in ayağının dışıyla şık bir şekilde dokunduğu topu altıpasın içinde tamamlayan Martin, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

    52. dakikada Meksika, farkı 2'ye çıkardı. Chavez, kaleyi cepheden gören bir noktada uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta topu ağlarla buluşturdu: 0-2.

    Meksika, kalan bölümde Suudi Arabistan kalesini ablukaya alsa da fileleri havalandırmaya başaramadı

    90+5. dakikada Suudi Arabistan, Al Dawsari'nin golüyle farkı 1'e indirdi: 1-2.

    Bu sonuçla Meksika grubu 4 puanla tamamladı. Arjantin'e 2-0 mağlup olan Polonya da grup aşamasını aynı puanla bitirdi. Bir gol averajla Polonya'nın gerisinde kalan Meksika, 3. sırada yer aldı ve elendi.

    Meksika, Suudi Arabistan ı 2-1 yendi #2

    Meksika, 28 yıl sonra son 16'ya giremedi

    AA'nın haberine göre; 1994'ten bu yana katıldığı tüm Dünya kupalarında son 16 turuna yükselen Meksika, 28 yıl sonra turnuvaya grup aşamasında veda etti.

    Meksika, mücadeleyi 2-1 kazanmasına rağmen C Grubu'nu 4 puan ve averajla 3. sırada tamamladı ve turnuvaya veda etti.

    Grup maçları sonunda hanesine 3 puan yazdırabilen Suudi Arabistan ise son sırada kaldı ve Dünya Kupası'ndan elendi.

    Karşılaşmayı 84 bin 985 taraftarın takip ettiği açıklandı.

    Meksika, Suudi Arabistan ı 2-1 yendi #3

    Suudi Arabistan: 0 - Meksika: 2

    Stat: Lusail

    Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett (İngiltere)

    Suudi Arabistan: Al Owais, Al Tambakti, Al Amri, Al Bulayhi (Dk. 37 Sharahili), Al Ghannam (Dk. 88 Bahbri), Al Hassan (Dk. 46 Madu), Kanno, Abdulhamid, Al Brikan, Al Dawsari, Al Shehri (Dk. 62 Al Obud)

    Meksika: Ochoa, Sanchez (Dk. 86 Kevin Alvarez), Montes, Moreno, Gallardo, Edson Alvarez (Dk. 86 Funes Mori), Chavez, Lozano, Pineda (Dk. 77 Rodriguez), Vega (Dk. 46 Antuna), Martin (Dk. 77 Jimenez)

    Goller: Dk. 47 Martin, Dk. 52 Chavez (Meksika), Dk. 90+5 Al Dawsari (Suudi Arabistan)

    Sarı kartlar: Dk. 16 Alvarez (Meksika), Dk. 28 Al Shehri, Dk. 34 Al Hassan, Dk. 52 Al Tambakti, Dk. 81 Madu, Dk. 90+1 Al Amri, Dk. 90+7 Bahbri (Suudi Arabistan)

    Meksika, Suudi Arabistan ı 2-1 yendi #4


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