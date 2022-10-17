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    Messi, Dünya Kupası favorilerini açıkladı

    2022 Dünya Kupası'na yaklaşık 1 ay kala Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, favorilerini açıkladı. Ünlü oyuncu, favoriler arasında kendi ülkesini göstermedi.
    • 17.10.2022 - 18:22
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 18:39
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    Messi, Dünya Kupası favorilerini açıkladı

    Katar'daki Dünya Kupası'nın başlamasına 1 aya yakın bir süre kalırken Arjantin'in ünlü yıldızı Lionel Messi, kupa favorilerini açıkladı.

    Messi, favori olarak Fransa ve Brezilya'yı gösterdi

    Lionel Messi, kendi oynayacağı son Dünya Kupası'nın Katar olacağını açıklarken Fransa ve Brezilya'yı ise favori olarak gördü. Messi, kupayı kazanmaya en yakın iki takımın bu iki ülke olduğunu söyleyerek ezeli rakipleri Brezilya'yı favori gördü.

    Messi, Dünya Kupası favorilerini açıkladı #1

    "Umarım ikisi de iyileşir"

    Ayrıca Dünya Kupası öncesinde iki büyük yıldız Dybala ve Di Maria'nın sakat ve Arjantin'de olmamaları da yüksek bir ihtimal. Bu konuda Messi, "Bu durum korkutucu. Umarım ikisi de iyileşir. Önlerinde bence yeteri kadar zaman var. Umarım sağlıklarına kavuşurlar." dedi.

    2022 Dünya Kupası'nda Arjantin, C Grubu'nda Polonya, Suudi Arabistan ve Meksika ile karşılaşacak.

    Messi, Dünya Kupası favorilerini açıkladı #2


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