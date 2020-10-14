Messi, Marcelo Moreno ile maç sonu kavga etti

Messi, Marcelo Moreno ile maç sonu kavga etti

Arjantin'in, Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Bolivya ile oynadığı maçın ardından, Messi ve Marcelo Moreno arasında gerilim yaşandı.

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin, deplasmanda Bolivya ile karşıkarlıya geldi.

Arjantin Bolivya'yı 2-1 mağlup ederken maç sonunda gerilim yaşandı.



Bolivya futbolcusu Marcelo Moreno, maçın ardından Messi'ye 2009'da Bolivya'nın Arjantin'i 6-1 yendiği maçı hatırlatınca, Arjantinli sinirlerine hakim olamadı.

Arjantin basını, Marcelo'nun Messi ve diğer Arjantin futbolcularına karşı alaycı tavır sergiledikten sonra tansiyonun yükseldiğini ve Messi'nin çok sinirlendiğini yazdı.

Messi, Marcelo Moreno ile maç sonu kavga etti VİDEO







MESSİ'NİN KARŞILIK VERMESİ SONRASI ORTAM GERİLDİ

Teknik heyet ve takım arkadaşları her iki futbolcuyu sakinleştirmeye çalışırken, Messi ile Marcelo Moreno'nun karşılıklı atışmaları sonrasında bu kez Moreno çok sinirlendi. Marcelo Moreno maçın 90. dakikasında sarı kart görmüştü.



