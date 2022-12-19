Messi'nin golündeki ofsayt tartışması

Dünya Kupası final maçında Arjantin'in uzatmalarda attığı gol tartışmalara neden oldu.

Katar'da düzenlenen turnuvanın finalinde Arjantin ile son şampiyon Fransa karşı karşıya geldi.

Lusail Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Arjantin, 23. dakikada yıldız oyuncusu Lionel Messi'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

"Tangocular" hiçbir varlık gösteremeyen Fransa karşısında 36. dakikada Angel Di Maria'nın fileleri havalandırması sonucunda farkı 2'ye çıkardı.

Karşılaşmanın son 10 dakikasında Fransa müthiş bir geri dönüşe imza attı. "Horozlar" Kylian Mbappe'nin 80. ve 81. dakikada ilki penaltıdan olmak üzere 97 saniye içinde attığı gollerle beraberliği sağladı.

Mbappe geri döndürdü

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşmanın normal süresi 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Uzatmalara giden mücadelenin 108. dakikasında tekrar sahneye çıkan Lionel Messi, Arjantin'i tekrar öne geçirdi.

Ofsayt incelemesi yapıldı

Bu gol öncesi Lautaro Martinez'in ofsayt olduğunu düşünen Fransız futbolcular hakeme itiraz etti. VAR incelemesinde Martinez'in elinin önde olmasına rağmen kurallar gereği kol bölgesinin sayılmaması golün geçerli sayılmasına neden oldu.

Fransız futbolcunun kalçasından çekilen VAR çizgisiyle gol geçerli sayıldı.

Ancak Fransa mücadeleyi bırakmadı ve 118. dakikada Mbappe, penaltıdan attığı golle skoru 3-3'e getirdi.

Uzatma bölümünde de eşitlik bozulmadı ve penaltı atışlarına gidildi. Penaltılarda Fransa'ya 4-2 üstünlük kuran Arjantin, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.