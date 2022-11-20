Mesut Özil, kupadaki favorilerini açıkladı

Başakşehir forması giyen ve Almanya Milli Takımı'nın eski oyuncularından olan Mesut Özil, Almanya'nın 2022 Katar Dünya Kupası şansını değerlendirdi ve turnuvada favori gördüğü takımları söyledi.

Süper Lig'de Başakşehir forması giyen Mesut Özil, 2022 Katar Dünya Kupası öncesi Alman basınına konuştu.

2014 yılında Dünya Kupası'nı kazanan Panzelerin eski yıldızı, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Çoğu insan Almanya'yı güçlü takımlardan biri olarak görmüyor"

İnsanların son turnuvalardaki kötü performanstan dolayı Almanya'yı favori görmediğini söyleyen Mesut Özil, "Çoğu insan Almanya'yı güçlü takımlardan biri olarak görmüyor. Bunun sebebi son turnuvalardaki ve Uluslar Ligi'ndeki kötü performans. Ancak bu kötü bir şey olarak görülmeyebilir. Takım, bu durumu avantaja çevirip insanların yanıldığını gösterebilir." ifadelerini kullandı.

"Almanya bir turnuva takımı"

Alman Milli Takımı'nın önemli oyunculara sahip olduğunu ve her turnuva takımı olduğunu belirten Özil, "Almanya bir turnuva takımı. Dünya Kupası'nın ardından kimse Uluslar Ligi'ndeki kötü sonuçları umursamayacaktır. Ayrıca takımda çok önemli oyuncular var.

Antonio Rüdiger son birkaç yılda inanılmaz gelişti ve şu an dünyanın en iyi savunma oyuncularından biri. Leroy Sane ve Serge Gnabry'de turnuvanın kilit oyuncularından olmak için her şeye sahipler." dedi.

"Brezilya hücum hattında olağanüstü oyunculara sahip"

Dünya Kupası'ndaki favori takımlardan bahseden Mesut Özil, "Şu anda form olarak çok iyi takımlar var. Özellikle Brezilya hücum hattında olağanüstü oyunculara sahip. Ayrıca Fransa, İngiltere ve Arjantin'in de çok güçlü kadroları var." ifadelerinde bulundu.