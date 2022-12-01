Milan Borjan'ın hatasını Ziyech golle sonuçlandırdı

2022 Katar Dünya Kupası'nın F Grubu maçında Kanada ile Fas karşılaşıyor. Mücadeleye ise Kanada kalecisi Milan Borjan'ın gole sebebiyet veren hatası damga vurdu.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda F Grubu'nun son maçlar oynanırken John Herdman'ın ekibi Kanada ile Hoalid Regragui'nin yönetimindeki Fas, Al Thumama Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Maçın ilk dakikalarında Kanada'nın tecrübeli kalecisi Milan Borjan gole sebebiyet veren bir hataya imza attı. Borjan'ın bu hatasını yıldız futbolcu Hakim Ziyech golle sonuçlandırdı.

Borjan'dan büyük hata

Karşılaşmanın 4. dakikasında Kanada kalecisi Borjan, ceza sahasının dışına çıkarak topu uzaklaştırmak istedi ancak kısa kalan pası konrol eden Ziyech, ceza sahasının dışından topu boş kaleye gönderdi ve bu golle Fas'ı öne geçirdi.

Ziyech ilk golünü attı

29 yaşındaki Hakim Ziyech, Dünya Kupası'ndaki ilk golünü Kanada ağlarına gönderdi.

(Görüntüler TRT'den alınmıştır)