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    Milan Borjan'ın hatasını Ziyech golle sonuçlandırdı

    Milan Borjan'ın hatasını Ziyech golle sonuçlandırdı

    2022 Katar Dünya Kupası'nın F Grubu maçında Kanada ile Fas karşılaşıyor. Mücadeleye ise Kanada kalecisi Milan Borjan'ın gole sebebiyet veren hatası damga vurdu.
    • 01.12.2022 - 18:30
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 18:50
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    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda F Grubu'nun son maçlar oynanırken John Herdman'ın ekibi Kanada ile Hoalid Regragui'nin yönetimindeki Fas, Al Thumama Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

    Maçın ilk dakikalarında Kanada'nın tecrübeli kalecisi Milan Borjan gole sebebiyet veren bir hataya imza attı. Borjan'ın bu hatasını yıldız futbolcu Hakim Ziyech golle sonuçlandırdı.

    Borjan'dan büyük hata

    Karşılaşmanın 4. dakikasında Kanada kalecisi Borjan, ceza sahasının dışına çıkarak topu uzaklaştırmak istedi ancak kısa kalan pası konrol eden Ziyech, ceza sahasının dışından topu boş kaleye gönderdi ve bu golle Fas'ı öne geçirdi.

    Milan Borjan ın hatasını Ziyech golle sonuçlandırdı #1

    Ziyech ilk golünü attı

    29 yaşındaki Hakim Ziyech, Dünya Kupası'ndaki ilk golünü Kanada ağlarına gönderdi.

    Milan Borjan ın hatasını Ziyech golle sonuçlandırdı #2

    Milan Borjan ın hatasını Ziyech golle sonuçlandırdı #3

    Milan Borjan ın hatasını Ziyech golle sonuçlandırdı #4

    Milan Borjan ın hatasını Ziyech golle sonuçlandırdı #5

    (Görüntüler TRT'den alınmıştır)


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