Milli Takım'ın Dünya Kupası'na direkt katılma şansı

Dünya Kupası Elemeleri'nde son maçını oynayacak Milli Takım'ın, turnuvaya direkt olarak katılma şansı mevcut.

A Milli Futbol Takımımız, FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu son maçında Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

Cebelitarık'ı 6-0 mağlup eden Milli Takımımız, Dünya Kupasına katılma umutlarını bir hayli artırdı.

Grupta ikinci sırada bulunan Millilerin, direkt olarak katılma şansı da devam ediyor.

LİDERLİK İÇİN TEK İHTİMAL

Hollanda ile Norveç de kader maçında kozlarını paylaşacak. Hollanda liderlik yolunda +23 averajıyla büyük avantaja sahip. Kara bulutları dağıtan Milli Takımımız, alınacak skorlara göre direkt Dünya Kupası bileti de alabilir.

Son maçlar öncesi Milli Takımımız, Norveç'in +1 averajla önünde bulunuyor.

Bugün Norveç, Hollanda'yı yener, Milli Takımımız da Karadağ'ı mağlup ederse, averaj olarak üstte olmamız durumunda direkt Dünya Kupası bileti alacağız.

İKİNCİLİK İHTİMALİ

Son maçta Karadağ'ı yenmemiz durumunda Norveç'in Hollanda deplasmanında averaj farkını kapatacak bir galibiyet alması gerekecek.

Örnek olarak; Milli Takımımız Karadağ'ı 1-0 mağlup ederse Norveç'in Hollanda karşısında 3-0 kazanması gerekecek. Çünkü atılan gol sayısında da Millilerimizin önemli bir üstünlüğü bulunuyor.

Puan ve averajlar eşit olduğunda gol sayısı devreye girecek. Orada Milli Takımımızın yine avantajı bulunmakta.

İki maç da berabere biterse Hollanda lider olarak çıkarken Milli Takımımız ikinci, Norveç üçüncü sırayı alıyor.

Karadağ'a averaj üstünlüğümüzü kaybedecek bir farkla yenilmememiz durumunda ise Hollanda'nın Norveç'i mağlup etmesi bizi yine ikinci sırada tutacak.

Hollanda, Norveç karşısında en az 1 puan alırsa +23 averajının kapanması mümkün olmayan durumuyla gruptan lider çıkacak.