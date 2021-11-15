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    Miodrag Radulovic, Türkiye maçı öncesi iddialı konuştu

    Miodrag Radulovic, Türkiye maçı öncesi iddialı konuştu

    Karadağ Teknik Direktörü Miodrag Radulovic, Türkiye maçı öncesi, "Hollanda'ya karşı gösterdiğimiz tutkunun, performansın aynısını Türkiye maçında da göstereceğiz" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2021 - 09:23
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 10:17
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    Karadağ Teknik Direktörü Miodrag Radulovic, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında oynayacakları Türkiye maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

    Hollanda'nın grupta lider olmasını istediğini söyleyen Radulovic, "Hollanda, bu gruptaki en iyi takıma sahip. Grubu lider bitireceklerinden eminim. Ben de onların lider bitirmesini istiyorum. Hollanda, Dünya Kupası ile özdeşleşmiş bir süper güç." dedi.

    Miodrag Radulovic, Türkiye maçı öncesi iddialı konuştu #1

    “HOLLANDA’DAKİ TUTKUYLA TÜRKİYE MAÇINA ÇIKACAĞIZ”

    Türkiye'ye karşı Hollanda maçındaki gibi oynayacaklarını söyleyen teknik direktör, "Hollanda'ya karşı gösterdiğimiz tutkunun, performansın aynısını Türkiye maçında da göstereceğiz. Elemeleri alabileceğimiz en çok puanla bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    Miodrag Radulovic, Türkiye maçı öncesi iddialı konuştu #2

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