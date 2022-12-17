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    Mislav Orsic'ten klas gol

    Mislav Orsic'ten klas gol

    Hırvatistan'ın Fas ile karşı karşıya geldiği üçüncülük mücadelesinde Hırvat oyuncu Mislav Orsic harika bir gole imza attı.
    • 17.12.2022 - 18:55
    • Güncelleme : 17.12.2022 - 19:06
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    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda üçüncülük mücadelesinde Zlatko Dalic'in ekibi Hırvatistan ile Hoalid Regragui yönetimindeki Fas, Khalifa Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

    Mücadeleye ise Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb forması giyen 29 yaşındaki futbolcusu Mislav Orsic'in attığı gol damgasını vurdu.

    Uzak köşeye vuruşu golle sonuçlandı

    Maçın 42. dakikasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Orsic, sağ ayağıyla uzak köşeye vurdu, yan direğin içine çarpan top ağlara gitti.

    Mislav Orsic ten klas gol #1

    İlk golünü attı

    Bu golle birlikte kanat oyuncusu Orsic, 2022 Katar Dünya Kupası'ndaki ilk golünü kaydetti.

    Mislav Orsic ten klas gol #2

    Mislav Orsic ten klas gol #3

    Mislav Orsic ten klas gol #4

    Mislav Orsic ten klas gol #5

    Mislav Orsic ten klas gol #6


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