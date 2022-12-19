Muslera ve Icardi'den Arjantin'e tebrik

Galatasaray'ın futbolcuları Fernando Muslera ve Mauro Icardi 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'i tebrik etti.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon, penaltı atışları sonucu belli oldu.

Normal süresi 2-2, uzatma bölümü ise 3-3 sona eren maçta Fransa'yı penaltı atışlarından mağlup eden Arjantin, tarihinin üçüncü Dünya Kupası zaferini yaşadı.

Arjantin'in kazandığı şampiyonluk sonrası sarı-kırmızılı takımın yıldız isimleri Fernando Muslera ve Mauro Icardi Arjantin'i kutladı.

"Sen dünya şampiyonusun, ne mutlu sana Lio Scaloni"

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, finalin ardından Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni'yi tebrik etti. Instagram'dan paylaşım yapan Muslera, "Sen dünya şampiyonusun, ne mutlu sana Lio Scaloni. Her zaman en iyisine layıksın." ifadelerini kullandı.

Uruguay'ın 2022 Dünya Kupası kadrosunda olmasına rağmen turnuvada forma şansı bulamayan Muslera, bir dönem Lazio'da Lionel Scaloni ile takım arkadaşlığı yapmıştı.

"Tebrikler Messi! Kimse bu kupayı senden daha fazla hak etmiyor"

Arjantin'in şampiyonluğuna Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi de sessiz kalmadı. Sezon başında PSG'den kiralık gelen oyuncu şampiyonluğun ardından Lionel Messi'yi tebrik etti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Icardi, "Tebrikler Messi! Kimse bu kupayı senden daha fazla hak etmiyor. Bunun için uzun süre mücadele ettin ve başardın. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Haydi Arjantin!." ifadelerini kullandı.