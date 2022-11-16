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    Neymar: Dünya Kupası benim en büyük hayalim

    Neymar: Dünya Kupası benim en büyük hayalim

    Dünya Kupası'nda Brezilya'nın en büyük kozu olan Neymar, turnuva öncesi konuştu. Yıldız oyuncu, "Dünya Kupası benim en büyük hayalim. Bu, futbol oynamaya başladığım günden beri böyleydi." dedi.
    • 16.11.2022 - 19:33
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 20:16
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    2022 Dünya Kupası'nın sayılı günler kala Brezilya Milli Takımı'nın yıldız ismi Neymar, İngiliz basınından Telegraph'a turnuva ve kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

    "Dünya Kupası benim en büyük hayalim"

    Dünya Kupası şampiyonluğunun en büyük hayali olduğunu aktaran Neymar, "Dünya Kupası benim en büyük hayalim. Bu, futbol oynamaya başladığım günden beri böyleydi ve umarım bu sefer başarırım." dedi.

    Neymar: Dünya Kupası benim en büyük hayalim #1

    "Kylian ve onunla oynamak büyük bir zevk"

    Lionel Messi ve Kylian Mbappe ile oynamaktan büyük bir keyif aldığını aktaran Brezilyalı yıldız, "Herkesin Dünya Kupası'ndan beklentisi yüksek. Gerginlik yok ama heyecan var. Herkes Dünya Kupası'nı kazanmak ister. Takım içerisinde bunu tartışmıyoruz ama bazen Messi ile şakalaşıyoruz.

    Ona, Sizi mağlup edip şampiyon olacağız şeklinde şakalar yapıyorum ve birlikte eğleniyoruz. Kylian ve onunla oynamak büyük bir zevk." ifadelerini kullandı.

    Neymar: Dünya Kupası benim en büyük hayalim #2

    "Arjantin, Almanya, İspanya ve Fransa bizimle birlikte favori"

    2022 Dünya Kupası'nda favori ülkeleri söyleyen Neymar, "Dünya Kupası sürprizlerle dolu. Bazı takımların beklenmedik bir şekilde turnuvada ilerleyen turlara kaldığını görebilirsiniz. Bence Arjantin, Almanya, İspanya ve Fransa bizimle birlikte favori. İngiltere'nin de elbette şansı var." ifadelerinde bulundu.

    Neymar: Dünya Kupası benim en büyük hayalim #3

    "Bugün kariyerimi bitirsem bile dünyanın en mutlu insanı olabilirim"

    Neymar ayrıca, "Dünya Kupası'nı kazanamadan kariyerimi noktalarsam bu sorun değil. Hayal edemeyeceğim çok şey başardım. Bugün kariyerimi bitirsem bile dünyanın en mutlu insanı olabilirim." dedi.

    Neymar: Dünya Kupası benim en büyük hayalim #4


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