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    Neymar, Pele ve Ronaldo'dan sonra bir ilki başardı

    Neymar, Pele ve Ronaldo'dan sonra bir ilki başardı

    2022 Katar Dünya Kupası'nda oynanan Brezilya - Güney Kore maçında Sambacıların yıldız ismi Neymar, attığı golle Pele ve Ronaldo'dan sonra bir ilki başardı.
    • 05.12.2022 - 23:05
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 23:15
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    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda son 16 mücadelesinde Tite'nin ekibi Brezilya ile Paulo Bento yönetimindeki Güney Kore, Stadyum 974'te karşı karşıya geldi.

    Güney Kore karşısında penaltıdan golü bulan Neymar, bir ilki başardı.

    Penaltıdan golü buldu

    Mücadelenin 11. dakikasında Neymar'ın pasıyla hareketlenen Richarlison, ceza sahasının sol çaprazında Woo-Young'un müdahelesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

    Maçın 13. dakikasında Neymar, penaltıyı kullanmak için topun başına geçti. Yıldız futbolcu, sağ ayağının içiyle topu sağ köşeye yerden yuvarladı, kaleci yerinden kıpırdayamadı.

    Neymar, Pele ve Ronaldo dan sonra bir ilki başardı #1

    Üç Dünya Kupası'nda gol atan üçüncü Brezilyalı oldu

    30 yaşındaki futbolcu attığı bu golle birlikte Brezilya tarihinde 3 Dünya Kupası'nda gol atan üçüncü isim oldu. Neymar'dan önce bunu başaran iki isimler ise efsane futbolcular Pele ve Ronaldo olmuştu.

    PSG'nin yıldız oyuncusu, 2014 Dünya Kupası'nda 4, 2018 Dünya Kupası'nda 2 gol kaydetmişti. Neymar, attığı bu golle turnuvadaki 7. golünü kaydetti.

    Neymar, Pele ve Ronaldo dan sonra bir ilki başardı #2

    Neymar, Pele ve Ronaldo dan sonra bir ilki başardı #3

    Neymar, Pele ve Ronaldo dan sonra bir ilki başardı #4


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