N'Golo Kante, sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçırabilir

Fransa'nın yıldız oyuncularından N'Golo Kante'nin sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceği belirtildi.

Dünya Kupası'nın en büyük favorilerinden Fransa'da N'Golo Kante gelişmesi yaşanıyor. Tecrübeli futbolcunun sakatlığı nedeniyle Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceği belirtiliyor.

Dünya Kupası'nda oynaması zor gözüküyor

L'Equipe'in haberine göre; N'Golo Kante, devam eden sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçıracak. Kante'nin iyileşme süreci içinde 20 Kasım - 18 Aralık tarihinde eski düzeyine gelmesinin zor olduğu belirtilmekte.

Sakatlığı antrenmanda nüksetti

Chelsea'nin başarılı orta saha oyuncusunun sakatlığı, geçtiğimiz hafta antrenmanda nüksetmişti. Uzayacak tedavi süreci sebebiyle Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek.Fransa'da teknik direktör Didier Deschamps'ın kadro seçimi merak edilirken Kante'nin yokluğu önemli bir eksiklik yaratacak.

Bu sezon sadece 2 maçta oynadı

31 yaşındaki orta saha oyuncusu N'Golo Kante, sakatlığından dolayı Chelsea forması ile bu sezon yalnızca 2 mücadeleye çıkabildi.