Futbol Yorumcusu Nihat Kahveci, Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle ilgili, "Kerem Aktürkoğlu attığı golde ayağıyla tiki tak yaptı ya, bana Fenomen Ronaldo'yu hatırlattı." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası Elemeleri'nde G grubunda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, 9'uncu maçında Cebelitarık'ı konuk etti.

Milliler, mücadeleden 6-0 galip ayrılarak grupta ikinci sıraya yükseldi.

Maçta en çok konuşulanlardan biri ise Kerem Aktürkoğlu’nun golü oldu. Kerem, maçın 11. dakikasında rakiplerini çalımlayarak nefis bir gol kaydetti.

Nihat Kahveci: Kerem'in golü Ronaldo'yu hatırlattı İZLE



“BANA FENOMEN RONALDO’YU HATIRLATTI”

Maçın ardından yorumcu Nihat Kahveci, Kerem’in golünü yorumladı. Kahveci açıklamasında, "Kerem Aktürkoğlu attığı golde ayağıyla tiki tak yaptı ya, bana Fenomen Ronaldo'yu hatırlattı. O çabukluğu Brezilyalı Baba Ronaldo'yu hatırlattı." ifadelerini kullandı.