Nouhaila Benzina, Dünya Kupası tarihine geçti Faslı Nouhaila Benzina, Kadınlar Dünya Kupası tarihinde başörtüsüyle maça çıkan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve 20 Ağustos'ta tamamlanacak kadın futbolunun uluslararası arenadaki en önemli organizasyonu 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor.

Büyük heyecana sahne olan turnuvanın H Grubu maçında Fas ile Güney Kore karşı karşıya geldi. Hindmarsh Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Fas oldu.

Fas ilk galibiyetini aldı

Afrika ülkesine turnuva tarihindeki ilk galibiyeti getiren golü ise 6. dakikada Ibtissam Jraıdi kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 2. maçları geride kalan grupta Fas 3 puanla üçüncü sırada bulurken, Güney Kore puansız bir şekilde son sırada yer aldı. H Grubu'nda ilk 2 sırayı ise Kolombiya ve Almanya paylaştı.

Başörtülü mücadele eden ilk sporcu

Güney Kore-Fas arasındaki müsabakada ise Dünya Kupası tarihine geçen bir olay yaşandı.

Maça ilk 11'de başlayan 25 yaşındaki defans oyuncusu Nouhaila Benzina Dünya Kupası tarihinde başörtülü mücadele eden ilk sporcu oldu.