Nusret Gökçe, Dünya Kupası'nı kaldırdı

Ünlü restoran sahibi Nusret Gökçe, Dünya Kupası finalinin ardından sahaya inerek Arjantinli oyuncular ile birlikte sevindi. Nusret'in görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon, penaltı atışları sonucu belli oldu.

Normal süresi 2-2, uzatma bölümü ise 3-3 sona eren maçta Fransa'yı penaltı atışlarından mağlup eden Arjantin, tarihinin üçüncü Dünya Kupası zaferini yaşadı.

Maç sonunda ilginç bir görüntü dikkatlerden kaçmadı. Dev maçı stattan takip eden Nusret, karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte sahaya indi.

Di Maria ile video çekti

Nusret Gökçe sahaya girerek Arjantinli yıldız Angel Di Maria ile video çekti.

Nusret, Di Maria'nın kupayla sevinç yaşadığı anlarda "Wow" diye bağırdı.

Ardından ünlü restoran sahibi kupaya şaplak attı.

Bu anlarda Arjantinli yıldız futbolcunun şaşkınlığı dikkatlerden kaçmadı.

Nusret Gökçe, Dünya Kupası'na şaplak attı İZLE

Sosyal medya hesabından paylaştı

48,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından futbolcularla verdiği pozları paylaşan Gökçe, Angel Di Maria ile videosunu da yayınlamayı ihmal etmedi.

Messi'nin Nusret'e yönelik tavırları dikkat çekti

Öte yandan Dünya Kupası töreni sırasında Arjantin'in yıldız oyuncusu Messi'nin yanına giderek sarılmaya ve konuşmaya çalıştı.

Messi'nin Nusret'e karşı olan ilgisiz tavırları sosyal medyada gündem oldu.

O anlar anbean kameraya yansıdı.