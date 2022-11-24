Haberler

Dünya Kupası Haberleri

Osman Bukari'den Ronaldo'yu kızdıran sevinç

Osman Bukari'den Ronaldo'yu kızdıran sevinç

Portekiz, Dünya Kupası'nda Gana'yı 3-2'lik skorla mağlup etti. Gana'nın maçtaki 2. golünü atan Osman Bukari attığı golden sonra Cristiano Ronaldo'nun gol sevincini yaptı ve yıldız oyuncuyu kızdırdı.