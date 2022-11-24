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    Osman Bukari'den Ronaldo'yu kızdıran sevinç

    Portekiz, Dünya Kupası'nda Gana'yı 3-2'lik skorla mağlup etti. Gana'nın maçtaki 2. golünü atan Osman Bukari attığı golden sonra Cristiano Ronaldo'nun gol sevincini yaptı ve yıldız oyuncuyu kızdırdı.
    • 24.11.2022 - 22:11
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    Osman Bukari'den Ronaldo'yu kızdıran sevinç

    2022 Dünya Kupası H Grubu ilk maçında Portekiz, Gana ile karşı karşıya geldi. Mücadele 3-2 Portekiz üstünlüğüyle sona erdi.

    Maçta goller; 65. dakikada Cristiano Ronaldo, 73. dakikada Andre Ayew, 78. dakikada Joao Felix, 80. dakikada Raphael Leao ve 89. dakikada Osman Bukari'den geldi.

    Gana'nın 2. golünden sonra Ronaldo ile özdeşleşen gol sevincini yapan Osman Bukari'nin o anları Ronaldo'yu yedek kulübesinde kızdırdı.

    Bukari, Ronaldo'yu sinirlendirdi

    Maçta son anlara girilirken Ganalı Osman Bukari, skoru 3-2'ye getirdi. Gol sevincini ise Ronaldo ile özdeşleşmiş olan 'siu' hareketiyle kutladı.

    Bu sevinci yaparken Ronaldo'ya dönüp sevinmesi Portekizli yıldız futbolcuyu yedek kulübesinde sinirlendirdi. Osman Bukari'nin gol sevinci sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı

    Osman Bukari den Ronaldo yu kızdıran sevinç #1

    Osman Bukari den Ronaldo yu kızdıran sevinç #2


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