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    Penaltı kaçıran Kingsley Coman, ırkçı saldırılara maruz kaldı

    Penaltı kaçıran Kingsley Coman, ırkçı saldırılara maruz kaldı

    26 yaşındaki Coman, ten rengi nedeniyle sosyal medyada hedef tahtasına oturtuldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2022 - 15:07
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 15:40
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    Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası, nefes kesen bir final maçıyla sona erdi.

    Arjantin ve Fransa, finalde karşı karşıya geldi.

    Kıran kırana geçen maçın normal süresi 2-2 sona erdi. Taraflar, uzatma bölümlerinde ise 3-3'lük eşitlikle sahadan ayrıldı.

    Penaltıyı atamadı, ırkçılığa uğradı

    Penaltı atışlarında rakibine yenilerek kupayı kaybeden Fransa'nın oyuncularından Kingsley Coman, sosyal medyada ırkçı saldırılarla karşı karşıya kaldı.

    Kullanıcılar, penaltı atışını gole çeviremeyen Bayern Münih'li Coman'ı çeşitli simgelerle hedef aldı.

    Ten rengi nedeniyle hedef aldılar

    26 yaşındaki Coman'ın Instagram gönderilerine, ten rengine yönelik ırkçılık sırasında "maymun" emojileriyle saldırıldı, "hoş bir penaltı" şeklinde ifadeler yazıldı.

    Diğer taraftan, Antoine Griezmann'ın yerine 70. dakikada oyuna giren Coman'a destek verenler de vardı.

    Penaltı kaçıran Kingsley Coman, ırkçı saldırılara maruz kaldı #1

    Coman'a destek: Fransa'nın 2. golü atmasının sebebiydi

    Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın takımı için büyük bir hücum tehdidi olduğunu söyleyenler, onun neden ilk dakikadan itibaren oyuna girmediğini sorguladı.

    Taraftarlardan biri, "Coman, kelimenin tam anlamıyla Fransa'nın 2. golü atmasının sebebiydi." diyerek destekte bulundu.

    "Adam, oyunu tam anlamıyla değiştirdi"

    Diğer yorumlarda, "Adam, oyunu tam anlamıyla değiştirdi. Geri dönüş yapmak üzere Fransa için kelimenin tam anlamıyla fark yarattı." denildi.

    Penaltı kaçıran Kingsley Coman, ırkçı saldırılara maruz kaldı #2

    Penaltı kaçıran Kingsley Coman, ırkçı saldırılara maruz kaldı #3

    Penaltı kaçıran Kingsley Coman, ırkçı saldırılara maruz kaldı #4

    Penaltı kaçıran Kingsley Coman, ırkçı saldırılara maruz kaldı #5

    Penaltı kaçıran Kingsley Coman, ırkçı saldırılara maruz kaldı #6


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