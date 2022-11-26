Petrol
83.91
-1.68%
Euro
19.4066
-0.04%
Dolar
18.6336
0.02%
Altın
1.051
-0.01%
Borsa
4874
0.33%
Bitcoin
314.596
-0.09%
BTXN Coin
5.80
0.69%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C
    Polonya, Suudi Arabistan'ı iki golle mağlup etti

    Polonya, Suudi Arabistan'ı iki golle mağlup etti

    2022 Katar Dünya Kupası'nın C Grubu ikinci maçında Polonya, Suudi Arabistan'ı 2-0 mağlup etti ve puanını 4'e yükseltti.
    • 26.11.2022 - 18:02
    • Güncelleme : 26.11.2022 - 18:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda C Grubu'nun ikinci maçları başlarken Czeslaw Michniewicz'in ekibi Polonya ile Herve Renard'ın yönetimindeki Suudi Arabistan ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-0 Polonya üstünlüğüyle sona erdi.

    Galibiyet golleri Zielinski ve Lewandowski'den

    Maçta goller; 39. dakikada Zielinski ve 82. dakikada Lewandowski'den geldi. Suudi Arabistan'da Al Dawsari, 45+1'de penaltı vuruşundan yararlanamadı.

    Polonya, Suudi Arabistan ı iki golle mağlup etti #1

    Polonya'nın rakibi Arjantin olacak

    Bu sonuçla birlikte Polonya, puanını 4'e yükseltti. Suudi Arabistan ise 3 puanda kaldı. Grubun son maç haftasında Polonya, Arjantin'le karşılaşacak. Suudi Arabistan ise Meksika ile kozlarını paylaşacak.

    Polonya, Suudi Arabistan ı iki golle mağlup etti #2

    Lewandowski ilk Dünya Kupası golünü attı

    82. dakikada gol bularak takımını rahatlatan Barcelona forveti Lewandowski ilk Dünya Kupası golüne imza attı.

    Polonya, Suudi Arabistan ı iki golle mağlup etti #3

    Polonya, Suudi Arabistan ı iki golle mağlup etti #4

    Polonya, Suudi Arabistan ı iki golle mağlup etti #5

    Polonya, Suudi Arabistan ı iki golle mağlup etti #6

    Polonya, Suudi Arabistan ı iki golle mağlup etti #7

    Polonya, Suudi Arabistan ı iki golle mağlup etti #8


    Tırda 16 kilo 325 gram uyuşturucu yakalandı
    Gündem

    Tırda 16 kilo 325 gram uyuşturucu yakalandı

    Samsun'da araç tamir servisinde bir kadın ölü bulundu
    3. Sayfa

    Samsun'da araç tamir servisinde bir kadın ölü bulundu

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!
    Advertorial

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!

    Görüş Bildir