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    Portekiz, Gana'yı üç golle geçti

    Portekiz, Gana'yı üç golle geçti

    2022 Katar Dünya Kupası'nın H Grubu maçında Portekiz, Gana'yı 3-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.
    • 24.11.2022 - 20:58
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 21:08
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    Dünya Kupası ilk hafta maçında Portekiz ile Gana karşılaştı. Mücadele 3-2 Portekiz üstünlüğüyle sona erdi.

    Maçta goller; 65. dakikada Cristiano Ronaldo, 73. dakikada Andre Ayew, 78. dakikada Joao Felix, 80. dakikada Raphael Leao ve 89. dakikada Osman Bukari'den geldi.

    Ronaldo tarihe geçti

    Portekiz'de kısa süre önce Manchester United ile sözleşmesini karşılıklı fesheden Cristiano Ronaldo, maça ilk 11'de başladı.

    Portekizli süper yıldız 5 Dünya Kupası'nda da gol bulan ilk futbolcu oldu. 2006'da ilk Dünya Kupası'nı oynayan Ronaldo, toplam gol sayısını 8'e çıkardı.

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    Felix ve Leao ilk maçlarında golü buldular

    Portekiz'de Joao Felix ve Rafael Leao, kariyerlerinin ilk Dünya Kupası maçında gol atma başarısını gösterdiler.

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