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    Portekiz, İsviçre'yi 6-1 yendi

    Portekiz, İsviçre'yi 6-1 yendi

    2022 FIFA Dünya Kupası son 16 maçında Portekiz, İsviçre'yi 6-1 yenerek çeyrek finale yükselen son takım oldu.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2022 - 23:56
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 00:39
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    Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 maçında Portekiz ile İsviçre karşı karşıya geldi.

    Lusail Stadyumu’ndaki müsabakada Meksikalı hakem Cesar Ramos düdük çaldı.

    Portekiz ekibi, baskın oynadığı karşılaşmayı 6-1 gibi farklı bir skorla kazanarak çeyrek finale yükseldi.

    Ramos hat-trick yaptı

    Portekiz’in golleri 17, 51 ve 67’de Gonçalo Ramos, 33’te Pepe, 55’te Raphael Guerreiro ve 90+2’de Rafael Leao’dan geldi.

    İsviçre’nin tek golünü ise 58’de Manuel Akanji kaydetti.

    Portekiz, İsviçre yi 6-1 yendi #1

    Fas'ın rakibi Portekiz

    Portekiz, 10 Aralık’ta oynanacak çeyrek final maçında Fas’ın rakibi oldu.

    Portekiz, İsviçre yi 6-1 yendi #2

    Portekiz, İsviçre yi 6-1 yendi #3

    Portekiz, İsviçre yi 6-1 yendi #4

    Portekiz, İsviçre yi 6-1 yendi #5


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