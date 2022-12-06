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Portekiz, İsviçre'yi 6-1 yendi
2022 FIFA Dünya Kupası son 16 maçında Portekiz, İsviçre'yi 6-1 yenerek çeyrek finale yükselen son takım oldu.
- Haber Merkezi
- 06.12.2022 - 23:56
- Güncelleme : 07.12.2022 - 00:39
Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 maçında Portekiz ile İsviçre karşı karşıya geldi.
Lusail Stadyumu’ndaki müsabakada Meksikalı hakem Cesar Ramos düdük çaldı.
Portekiz ekibi, baskın oynadığı karşılaşmayı 6-1 gibi farklı bir skorla kazanarak çeyrek finale yükseldi.
Ramos hat-trick yaptı
Portekiz’in golleri 17, 51 ve 67’de Gonçalo Ramos, 33’te Pepe, 55’te Raphael Guerreiro ve 90+2’de Rafael Leao’dan geldi.
İsviçre’nin tek golünü ise 58’de Manuel Akanji kaydetti.
Fas'ın rakibi Portekiz
Portekiz, 10 Aralık’ta oynanacak çeyrek final maçında Fas’ın rakibi oldu.