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    Portekiz-Türkiye maçı öncesi golcü kıyaslaması

    Portekiz-Türkiye maçı öncesi golcü kıyaslaması

    Dünya kupası elemelerinde Portekiz'le karşılaşacak Milli Takımımızda Burak Yılmaz en önemli kozlarımızdan biri olurken, Portekiz'de Ronaldo ismi ön plana çıkıyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 10:59
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 11:23
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    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde A Milli Futbol Takımı, 24 Mart Perşembe günü deplasmanda Portekiz ile karşılaşacak.

    Dev mücadele öncesi iki takım da maça sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Portekiz'de 7 eksik bulunurken, A Milli Takım'da şu an aday kadro içerisinde bir değişiklik yapılmadı.

    Mücadele öncesi bütün gözler, iki takımın golcü oyuncularında... Portekiz'de ön plana çıkan isim dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo olurken, Türkiye'nin gol yolunda en çok beklentisinin olduğu isim Lille'in yıldızı Burak Yılmaz...

    Portekiz-Türkiye maçı öncesi golcü kıyaslaması #1

    CRISTIANO RONALDO

    Sezon başında eski takımı Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo, lige iyi bir şekilde başlasa da istenilen performansı tam anlamıyla vermedi.

    Bu sezon United formasıyla 32 maça çıkan Portekizli oyuncu, 18 gol 3 asistlik bir performans gösterdi.

    Portekiz-Türkiye maçı öncesi golcü kıyaslaması #2

    BURAK YILMAZ

    Geçen sezon Fransa'nın Lille takımıyla şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz, Fransız ekibinin gol yükünü çekmişti. Şampiyonlukta büyük payı olan Yılmaz, bu sezon istediği gibi forma şansı bulamıyor.

    Lille'de bu sezon 34 maça çıkan Burak Yılmaz, 7 gol 5 asist kaydetti.

    Portekiz-Türkiye maçı öncesi golcü kıyaslaması #3


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