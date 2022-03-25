Portekiz, Türkiye'yi 3 golle mağlup etti

2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde A Milli Takımımız, deplasmanda Portekiz'e 3-1 mağlup oldu.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya geldi.

Mücadele yüksek tempoda başlarken, maçın 15. dakikasında Portekiz Otavio ile 1-0 öne geçti.

Milli Takımımız, rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretse de ilk yarıda istediği golü bulamadı.

Karşılaşmanın 42. dakikasında sahneye çıkan Diogo Jota topu ağlara gönderdi ve farkı ikiye çıkardı.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Portekiz devre arasına 2-0 önde gitti.

PORTEKİZ ÜÇ GOLLE KAZANDI

İkinci yarı da ilk yarı gibi yüksek tempoda devam etti. Maçın 65. dakikasında nefis paslaşmalarla Portekiz kalesine giden Milli Takımımızda Burak Yılmaz topu ağlara gönderdi ve durumu 2-1'e getirdi.

85. dakikada penaltı kazanan Milli Takım'da Burak Yılmaz penaltı vuruşundan yararlanamadı.

90+3'te sahneye çıkan Nunes durumu 3-1'e getirdi. Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Milli Takımımız, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybedetti.

Bu sonuçla Portekiz bir üst tura yükseldi ve İtalya'yı mağlup eden Kuzey Makedonya'nın rakibi oldu.