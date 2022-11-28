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Portekiz, Uruguay'ı mağlup etti
- 28.11.2022 - 23:58
- Güncelleme : 29.11.2022 - 00:21
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda H Grubu'nun ikinci maçları başlarken Fernando Santos'un ekibi Portekiz ile Diego Alonso'nun yönetimindeki Uruguay Lusail Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Galibiyet golleri Bruno Fernandes'den
Mücadele 2-0 Portekiz üstünlüğüyle sona erdi. Maçta gol; 54. ve 90+3. dakikalarda Bruno Fernandes'den geldi.
Takımına turu getirdi
İlk maçta Gana karşısında iki asistle mücadele eden Bruno Fernandes, Uruguay maçını da boş geçmedi. Mücadelede attığı iki golle takımına turu getiren yıldız oyuncu; 2022 yılına da damga vurdu.
2022 takvim yılında Portekiz formasıyla en fazla gol atan oyuncu olan Bruno Fernandes oldu. Bu süreçte 7 gol atan süper yıldız, en yakın takım arkadaşının gol sayısını ikiye katladı.
Portekiz gruptan çıkmayı garantiledi
Bu sonuçla birlikte Portekiz, puanını 6'ya yükseltti ve gruptan çıkmayı garantiledi. Uruguay ise 1 puanda kaldı ve şansını zora soktu.
Uruguay'ın tur için Gana'yı mutlaka mağlup etmesi gerekiyor. Grupların son maçında Portekiz, Güney Kore ile karşılaşacak. Uruguay ise Gana ile mücadele edecek.