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    Portekiz, Uruguay'ı mağlup etti

    Portekiz, Uruguay'ı mağlup etti

    2022 Katar Dünya Kupası'nın H Grubu ikinci maçında Portekiz, Uruguay'ı 2-0 mağlup etti ve son 16'ya kalmayı garantiledi.
    • 28.11.2022 - 23:58
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 00:21
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    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda H Grubu'nun ikinci maçları başlarken Fernando Santos'un ekibi Portekiz ile Diego Alonso'nun yönetimindeki Uruguay Lusail Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

    Galibiyet golleri Bruno Fernandes'den

    Mücadele 2-0 Portekiz üstünlüğüyle sona erdi. Maçta gol; 54. ve 90+3. dakikalarda Bruno Fernandes'den geldi.

    Portekiz, Uruguay ı mağlup etti #1

    Takımına turu getirdi

    İlk maçta Gana karşısında iki asistle mücadele eden Bruno Fernandes, Uruguay maçını da boş geçmedi. Mücadelede attığı iki golle takımına turu getiren yıldız oyuncu; 2022 yılına da damga vurdu.

    2022 takvim yılında Portekiz formasıyla en fazla gol atan oyuncu olan Bruno Fernandes oldu. Bu süreçte 7 gol atan süper yıldız, en yakın takım arkadaşının gol sayısını ikiye katladı.

    Portekiz, Uruguay ı mağlup etti #2

    Portekiz gruptan çıkmayı garantiledi

    Bu sonuçla birlikte Portekiz, puanını 6'ya yükseltti ve gruptan çıkmayı garantiledi. Uruguay ise 1 puanda kaldı ve şansını zora soktu.

    Uruguay'ın tur için Gana'yı mutlaka mağlup etmesi gerekiyor. Grupların son maçında Portekiz, Güney Kore ile karşılaşacak. Uruguay ise Gana ile mücadele edecek.

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