Portekiz'in Türkiye maçı kadrosu açıklandı

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off Turu yarı finalinde Portekiz'in A Milli Takımımız ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off Turu yarı finalinde A Milli Takım, Portekiz ile eşleşmişti.

Avrupa kuplarında A Grubu'nda yer alan Portekiz 8 maçta; 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile 17 puan ile grubu ikinci sırada tamamlamıştı.

12 takımın A, B ve C olmak üzere 3 yola ayrıldığı play-off turunda C Yolu'nda mücadele edecek olan Türkiye, yarı finalde Portekiz'e konuk olacak.

Portekiz-Türkiye karşılaşması, 24 Mart 2022 tarihinde oynanacak.

FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off Turu Yarı Finali'nde Türkiye ile karşı karşıya gelecek olan Portekiz'de aday kadro açıklandı.

PORTEKİZ'İN KADROSU

Teknik direktör Fernando Santos'un belirlediği 25 kişilik kadro şu şekilde:

Kaleci: Anthony Lopes (Olympique Lyon), Diogo Costa (FC Porto), Rui Patricio (AS Roma)

Defans: Cedric Soares (Arsenal FC), Joao Cancelo (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), Gonçalo Inacio (Sporting CP), Jose Fonte (Lille OSC), Pepe (FC Porto), Nuno Mendes (PSG), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Orta Saha: Danilo Pereira (PSG), Matheus Nunes (Sporting CP), William Carvalho (Real Betis), Ruben Neves (Wolverhampton Wanderers FC), Bruno Fernandes (Manchester United), Joao Moutinho (Wolverhampton Wanderers FC), Otavio Monteiro (FC Porto), Bernardo Silva (Manchester City)

Forvet: Joao Felix (Atlético Madrid), Andre Silva (RB Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Diogo Jota (Liverpool FC), Gonçalo Guedes (Valência), Rafael Leao (AC Milan)