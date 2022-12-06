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    Raheem Sterling, Katar'a dönmeyecek

    Londra'daki evine ailesinin de bulunduğu sırada hırsızların girmesi sonrası milli takım kampından ayrılarak İngiltere'ye dönen Raheem Sterling, ailesi güvende olana kadar Katar'a geri dönmeyecek.
    • 06.12.2022 - 21:04
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    Raheem Sterling, Katar'a dönmeyecek

    Raheem Sterling'in Londra'daki evine cumartesi gecesi eşi ve üç küçük çocuğu da evdeyken hırsız girdi.

    Bu olay üzerinde kadrodan çıkarılan Sterling, Katar'dan ayrılıp Londra'ya ailesinin yanına gitmişti.

    'Ailem güvende olmadan hiçbir yere gitmem mümkün değil"

    The Sun'ın haberine göre İngiliz oyuncu, yakın çevresine, ''Ailem güvende olmadan hiçbir yere gitmem mümkün değil." dedi.

    Raheem Sterling, Katar a dönmeyecek #1

    "Aile her şeyden önce gelmelidir"

    İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate konuyla ilgili Senegal maçı sonrası "Bazen futbol hayattaki en önemli şey değildir. Aile her şeyden önce gelmelidir. Kendisine biraz alan tanımak istedik. Önümüzdeki birkaç gün gelişmelere bakacağız.'' ifadelerini kullanmıştı.

    Raheem Sterling, Katar a dönmeyecek #2


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