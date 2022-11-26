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- Raphinha: Bu ülke Neymar'ın yeteneklerini hak etmiyor
Raphinha: Bu ülke Neymar'ın yeteneklerini hak etmiyor
- 26.11.2022 - 20:29
2022 Katar Dünya Kupası'nda G Grubu'nda Sıbistan, İsviçre ve Kamerun ile üst tura çıkma mücadelesi veren Brezilya ilk maçında Sırbistan'ı Richarlison'un golleriyle 2-0 yenip turnuvaya galibiyetle başlamıştı.
Takımın önemli isimlerinden olan ve Barcelona forması giyen Brezilyalı futbolcu Raphinha, milli takım arkadaşı yıldız isim Neymar hakkında konuştu.
"Neymar'ın en büyük hatası Brezilya'da doğmak"
Neymar'ın yeterince saygı görmediğini söyleyen Raphinha, "Arjantinliler, Lionel Messi'ye tanrı gibi davranıyor. Portekizliler, Cristiano Ronaldo'ya kral gibi davranıyor. Brezilyalılar ise Neymar'ın ayağının kırılmasını umuyor, gerçekten çok üzücü. Neymar'ın en büyük hatası Brezilya'da doğmak. Bu ülke Neymar'ın yeteneklerini hak etmiyor." dedi.
Sakatlığı belirsizliğini koruyor
Dünya Kupası'nda oynadığı ilk maçta ayak bileğinden sakatlanan Neymar'ın turnuvaya devam edip edemeyeceği henüz belli değil.