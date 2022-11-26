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    Raphinha: Bu ülke Neymar'ın yeteneklerini hak etmiyor

    İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Raphinha, Brezilya Milli Takımı'ndaki takım arkadaşı Neymar hakkında açıklamalarda bulundu.
    • 26.11.2022 - 20:29
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    Raphinha: Bu ülke Neymar'ın yeteneklerini hak etmiyor

    2022 Katar Dünya Kupası'nda G Grubu'nda Sıbistan, İsviçre ve Kamerun ile üst tura çıkma mücadelesi veren Brezilya ilk maçında Sırbistan'ı Richarlison'un golleriyle 2-0 yenip turnuvaya galibiyetle başlamıştı.

    Takımın önemli isimlerinden olan ve  Barcelona forması giyen Brezilyalı futbolcu Raphinha, milli takım arkadaşı yıldız isim Neymar hakkında konuştu.

    "Neymar'ın en büyük hatası Brezilya'da doğmak"

    Neymar'ın yeterince saygı görmediğini söyleyen Raphinha, "Arjantinliler, Lionel Messi'ye tanrı gibi davranıyor. Portekizliler, Cristiano Ronaldo'ya kral gibi davranıyor. Brezilyalılar ise Neymar'ın ayağının kırılmasını umuyor, gerçekten çok üzücü. Neymar'ın en büyük hatası Brezilya'da doğmak. Bu ülke Neymar'ın yeteneklerini hak etmiyor." dedi.

    Raphinha: Bu ülke Neymar ın yeteneklerini hak etmiyor #1

    Sakatlığı belirsizliğini koruyor

    Dünya Kupası'nda oynadığı ilk maçta ayak bileğinden sakatlanan Neymar'ın turnuvaya devam edip edemeyeceği henüz belli değil.

    Raphinha: Bu ülke Neymar ın yeteneklerini hak etmiyor #2

    Raphinha: Bu ülke Neymar ın yeteneklerini hak etmiyor #3


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