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    Richarlison'dan Sırbistan'a harika gol

    Richarlison'dan Sırbistan'a harika gol

    G Grubu'nun ilk hafta maçında Brezilya ile Sırbistan kozlarını paylaştı. Maça Richarlison'un attığı enfes gol damgasını vurdu.
    • 25.11.2022 - 00:05
    • Güncelleme : 25.11.2022 - 00:25
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    2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu ilk hafta maçında Brezilya, Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Güney Amerika ekibi, Sırbistan'ı Richarlison'un attığı gollerle 2-0 mağlup etmeyi başardı.

    Richarlison'dan nefis vuruş

    Mücadele 1-0 Brezilya'nın üstünlüğüyle devam ederken Sambacıların formasını giyen forvet oyuncusu Richarlison, sahneye çıkarak gözlerin pasını sildi.

    Tottenham takımında oynayan 25 yaşındaki oyuncu, Vinicius Jr'ın ortasında vole röveşata karışımı vuruşuyla kaleci Savic'i avlarken skoru da 2-0'a getiren golü attı.

    Richarlison dan Sırbistan a harika gol #1

    Pozisyon nasıl gelişti?

    Sol kanattan gelişen Brezilya atağında Vinicius Junior topu penaltı noktasına çevirdi. Topu kontrol eden Richarlison, yükseklik kazanan topa vole röveşata ile sert vurdu ve kalecinin sağından ağlara yolladı.

    Richarlison dan Sırbistan a harika gol #2

    Richarlison dan Sırbistan a harika gol #3

    Richarlison dan Sırbistan a harika gol #4

    Richarlison dan Sırbistan a harika gol #5


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