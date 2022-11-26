Robert Lewandowski, ilk Dünya Kupası golünü attı

2022 Katar Dünya Kupası'nın C Grubu ikinci maçında Polonya, Suudi Arabistan'ı 2-0 mağlup etti. Polonya'nın yıldız ismi Lewandowski, attığı golle ilk Dünya Kupası golünü kaydetti.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda C Grubu'nun ikinci maçları başlarken Czeslaw Michniewicz'in ekibi Polonya ile Herve Renard'ın yönetimindeki Suudi Arabistan ile karşı karşıya geldi.

Mücadele 2-0 Polonya üstünlüğüyle sona erdi. 82. dakikada gol bularak takımını rahatlatan Barcelona forveti Lewandowski ilk Dünya Kupası golüne imza attı.

Daha önce 2018'de Dünya Kupası'nda mücadele eden Lewandowski, 5. maçında ilk golünü attı.

Lewandowski hatayı değerlendirdi

82.dakikada Al Malki'nin hatasını iyi değerlendiren Robert Lewandowski, topu kaparak sağ çaprazdan ceza sahasına girdi, sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu uzak köşeden ağlara gönderdi.

Pele ile gol sayısını eşitledi

Diğer taraftan 136. milli maçını oynayan Lewandowski, 77. milli takım golünü kaydetti. Polonyalı forvet, bununla birlikte milli takım gol sayılarında Brezilyalı efsane Pele ile gol sayısını eşitledi.

1982'den bu yana hem gol hem asist yapan ilk isim oldu

Dünya Kupası kariyerinin ilk golünü Suudi Arabistan filelerine gönderen Robert Lewandowski, 1982'den bu yana bir Dünya Kupası maçında hem gol atan hem de asist yapan ilk Polonyalı oyuncu oldu.

En son Janusz Kupcewicz, 1982'de Fransa karşısında bu başarıyı göstermişti.