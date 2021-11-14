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    Robert Ozols'un kurtarışları bize avantaj sağladı

    Norveç, sahasında Letonya ile 0-0 berabere kaldı. Maç boyunca müthiş kurtarışlara imza atan Letonya kalecisi Roberts Ozols, EURO 2016'ya gitmemizi sağlayan Kazakistanlı İslambek Kuat'ı hatırlattı.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2021 - 09:32
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    Robert Ozols'un kurtarışları bize avantaj sağladı

    Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 9. maçında milli takımı yakından ilgilendiren maçta Norveç, Letonya'yı konuk etti.

    Karşılaşmadan kazanan çıkmazken maç 0-0 berabere bitti. Bu sonuç milli takımımıza da fırsat doğurdu. Cebelitarık'ı 6-0'lık skorla deviren ay-yıldızlılar, Norveç'i geçerek grupta ikinci sıraya yerleşti.

    ALDIĞI DARBEYE RAĞMEN DEVAM ETTİ

    Maç boyunca müthiş kurtarışlara imza atan Letonya'nın 26 yaşındaki kalecisi Roberts Ozols, maçta kafasına aldığı sert darbeye rağmen karşılaşmaya devam etti.

    Roberts Ozols, maça devam etmek istedikten sonra harika kurtarışlarına devam etti. Norveç karşısında müthiş bir mücadele veren Letonya kalecisi Roberts Ozols, özellikle son dakikalarda kalesinde yaşanan tehlikelerde harika kurtarışlarla gole izin vermedi.

    Robert Ozols un kurtarışları bize avantaj sağladı #1

    İSLAMBEK KUAT’I HATIRLATTI

    Letonya'nın 26 yaşındaki file bekçisi, Norveç'ten Mohamed Elyounoussi'nin karşı karşıya pozisyonunda gole izin vermedi. Roberts Ozols, EURO 2016'ya gitmemizi sağlayan Kazakistanlı İslambek Kuat'ı hatırlattı.

    Robert Ozols un kurtarışları bize avantaj sağladı #2

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