Roberto Martinez, Belçika Milli Takımını bıraktı

2022 Dünya Kupası F Grubunu Hırvatistan beraberliğiyle 4 puanla tamamlayan ve elenen Belçika'da Roberto Martinez, istifa etti.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda F Grubu'nun üçüncü ve son maçında Zlatko Dalic'in ekibi Hırvatistan ile Roberto Martinez'in yönetimindeki Belçika, Ahmed bin Ali Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Hırvatistan, Fas'ın ardından grubu 2. sırada tamamladı. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Belçika ise Dünya Kupası'nda gruplarda veda etti.

Martinez istifa etti

Belçika adına Lukaku karşılaşmanın son anlarında net fırsatlardan yararlanamadı. Turnuvayı Batshuayi'nin attığı tek golle tamamlayan Belçika'da ise istifa geldi.

2016'da göreve gelmişti

Belçika teknik direktörü Roberto Martinez, karşılaşma sonrası görevinden istifa etti. Martinez, 2016'da Belçika'nın başına getirilmişti. 2018 Dünya Kupası'nda yarı final gören ve üçüncü olan Belçika, Euro 2020'de ise çeyrek finalde İtalya'ya kaybetmişti.