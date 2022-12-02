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    Rochet, Andre Ayew'e geçit vermedi

    2022 Katar Dünya Kupası'nın H Grubu maçında Uruguay ile Gana karşılaşıyor. Mücadeleye ise Ayew'in penaltısını kurtaran Rochet damga vurdu.
    • 02.12.2022 - 18:39
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 18:42
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    Rochet, Andre Ayew'e geçit vermedi

    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda H Grubu'nun üçüncü ve son maçında Diego Alonso'nun ekibi Uruguay ile Otto Addo'nun yönetimindeki Gana, Al Janoub Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

    Karşılaşamanın 21. dakikasında Sergio Rochet, Andre Ayew'in penaltısını kurtararak Gana'nın öne geçmesini engelledi.

    Hakem ofsaytı işaret etti

    Jordan Ayew soldan ceza sahasına girip yaya doğru ilerledi. Sağ ayağının üstüyle kaleye doğru vuruşunu yaptı, kaleci Rochet topu sektirdi.

    Dönen topu kontrol etmek isteyen Kudus, kaleci Rochet'in müdahelesiyle yerde kaldı. Gana cephesi penaltı beklerken hakem ofsaytı işaret etti.

    Rochet, Andre Ayew e geçit vermedi #1

    VAR'a giden hakem penaltı noktasını gösterdi

    VAR hakemleri pozisyonun penaltı olabileceğini belirtti. Maçın hakemi Daniel Siebert pozisyonu izlemek için Var monitörüne gitti.

    Daniel Siebert, pozisyonun ofsayt olmadığını ve kaleci Rochet'in Kudus'ü faulle durdurduğunu belirtip penaltı noktasını gösterdi.

    Rochet, Andre Ayew e geçit vermedi #2

    Rochet penaltıyı kurtardı

    Topun başına geçen Andre Ayew, sol ayağının içiyle sağ köşeye yerden vurdu, köşeyi iyi tahmin eden Rochet uzanarak penaltıyı kurtardı.

    Rochet, Andre Ayew e geçit vermedi #3

    Rochet, Andre Ayew e geçit vermedi #4


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