Romain Saiss, iyi performansıyla öne çıkıyor

Beşiktaş'ın Faslı savunma oyuncusu Romain Saiss, Dünya Kupası'nda gösterdiği iyi performansla dikkatleri çekiyor.

Beşiktaş forması giyen Romain Saiss, Katar'da oynanan 2022 Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile birlikte yer alıyor.

Siyah-Beyazlılar'ın 32 yaşındaki stoperi, Dünya Kupası grup aşamasında başarılı performansı ile dikkatleri üstüne çekti.

Fransız basınının gündeminde

Fransız basınından L'Equipe, Fas forması giyen Amrabat, Ziyech, Hakimi ve Saiss'in anahtar oyuncular olduğunu yazdı.

Haberde Saiss için 'Turnuvada öne çıkan stoper Saiss oldu' denildi.

Birçok alanda başarılı istatistikler yakaladı

Beşiktaş'ta 11 maçta forma giyen ve 1 asist yapan Faslı stoper, grup maçlarında 6,04 top kazanma, 6,95 araya girme, 31,71 isabetli pas ve 6,65 oranında ikili mücadele kazandı. Saiss uzun topları 2,72 oranda başarılı kullandı.

Fas'ın rakibi İspanya

F Grubu'nu 7 puanla lider olarak tamamlayan Fas, son 16 turunda E Grubu'nu 4 puanla 2. olarak tamamlayan İspanya ile eşleşti. İki takım çeyrek final mücadelesi verecek.