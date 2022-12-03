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    Romain Saiss, iyi performansıyla öne çıkıyor

    Beşiktaş'ın Faslı savunma oyuncusu Romain Saiss, Dünya Kupası'nda gösterdiği iyi performansla dikkatleri çekiyor.
    • 03.12.2022 - 21:35
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    Romain Saiss, iyi performansıyla öne çıkıyor

    Beşiktaş forması giyen Romain Saiss, Katar'da oynanan 2022 Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile birlikte yer alıyor.

    Siyah-Beyazlılar'ın 32 yaşındaki stoperi, Dünya Kupası grup aşamasında başarılı performansı ile dikkatleri üstüne çekti.

    Fransız basınının gündeminde

    Fransız basınından L'Equipe, Fas forması giyen Amrabat, Ziyech, Hakimi ve Saiss'in anahtar oyuncular olduğunu yazdı.

    Haberde Saiss için 'Turnuvada öne çıkan stoper Saiss oldu' denildi.

    Romain Saiss, iyi performansıyla öne çıkıyor #1

    Birçok alanda başarılı istatistikler yakaladı

    Beşiktaş'ta 11 maçta forma giyen ve 1 asist yapan Faslı stoper, grup maçlarında 6,04 top kazanma, 6,95 araya girme, 31,71 isabetli pas ve 6,65 oranında ikili mücadele kazandı. Saiss uzun topları 2,72 oranda başarılı kullandı.

    Romain Saiss, iyi performansıyla öne çıkıyor #2

    Fas'ın rakibi İspanya

    F Grubu'nu 7 puanla lider olarak tamamlayan Fas, son 16 turunda E Grubu'nu 4 puanla 2. olarak tamamlayan İspanya ile eşleşti. İki takım çeyrek final mücadelesi verecek.

    Romain Saiss, iyi performansıyla öne çıkıyor #3


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