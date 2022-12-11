Romain Saiss: Tek bacakla oynadım

Dünya Kupası'nda Portekiz'i yenerek yarı finale yükselen Fas'ta Beşiktaşlı Romain Saiss, tarihi galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Saiss, maç boyunca tek bacakla oynadığını söyledi.

2022 Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde Fas, Portekiz ile kozlarını paylaştı. Tarihe geçen maçta Fas, adını yarı finale yazdırırken Beşiktaş forması giyen Romain Saiss sakatlık geçirmişti. Tecrübeli stoper durumu hakkında açıklama yaptı.

"Fas halkı Milli takımlarıyla bu hayali yaşamak istiyordu"

Mücadelenin 57. dakikasında sakatlanarak oyunu sedye ile terk eden deneyimli oyuncu, "Fas halkı Milli takımlarıyla bu hayali yaşamak istiyordu." dedi.

"Takım olarak başarımızdan gurur duyuyoruz"

Portekiz'i yenerek Dünya Kupası'nda ilk kez yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesi olan Fas'ın kaptanı Saiss, maçın ardından şu açıklamayı yaptı:

"Tarih yazdık. Takım olarak başarımızdan gurur duyuyoruz. Tüm Fas halkı Milli takımlarıyla bu hayali yaşamak istiyordu. Neyi başardığımızın tam olarak farkında değiliz. Sonsuza kadar hatırlayacağımız anıları yaşıyoruz. Maceraya devam etmek ve halkımızla bu hayali yaşamaya devam etmek istiyoruz."





"55 dakika neredeyse tek bacakla oynadım"



Sakatlığı hakkında konuşan Saiss, "Sakatlığıma bakacağız. 55 dakika neredeyse tek bacakla oynadım. Yarı final maçına da çıkmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Takımıma yardım etmek istiyorum." dedi.