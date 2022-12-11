Petrol
76.82
0.88%
Euro
19.6351
-0.27%
Dolar
18.6408
0.01%
Altın
1.075
0.37%
Borsa
5005
3.08%
Bitcoin
324.817
0.04%
BTXN Coin
5.01
0.20%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Bulutlu 20 C
    Romain Saiss: Tek bacakla oynadım

    Romain Saiss: Tek bacakla oynadım

    Dünya Kupası'nda Portekiz'i yenerek yarı finale yükselen Fas'ta Beşiktaşlı Romain Saiss, tarihi galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Saiss, maç boyunca tek bacakla oynadığını söyledi.
    • 11.12.2022 - 13:56
    • Güncelleme : 11.12.2022 - 15:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    2022 Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde Fas, Portekiz ile kozlarını paylaştı. Tarihe geçen maçta Fas, adını yarı finale yazdırırken Beşiktaş forması giyen Romain Saiss sakatlık geçirmişti. Tecrübeli stoper durumu hakkında açıklama yaptı.

    "Fas halkı Milli takımlarıyla bu hayali yaşamak istiyordu"

    Mücadelenin 57. dakikasında sakatlanarak oyunu sedye ile terk eden deneyimli oyuncu, "Fas halkı Milli takımlarıyla bu hayali yaşamak istiyordu." dedi.

    Romain Saiss: Tek bacakla oynadım #1

    "Takım olarak başarımızdan gurur duyuyoruz"

    Portekiz'i yenerek Dünya Kupası'nda ilk kez yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesi olan Fas'ın kaptanı Saiss, maçın ardından şu açıklamayı yaptı:

    "Tarih yazdık. Takım olarak başarımızdan gurur duyuyoruz. Tüm Fas halkı Milli takımlarıyla bu hayali yaşamak istiyordu. Neyi başardığımızın tam olarak farkında değiliz. Sonsuza kadar hatırlayacağımız anıları yaşıyoruz. Maceraya devam etmek ve halkımızla bu hayali yaşamaya devam etmek istiyoruz."

    Romain Saiss: Tek bacakla oynadım #2

    "55 dakika neredeyse tek bacakla oynadım"

    Sakatlığı hakkında konuşan Saiss, "Sakatlığıma bakacağız. 55 dakika neredeyse tek bacakla oynadım. Yarı final maçına da çıkmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Takımıma yardım etmek istiyorum." dedi.

    Romain Saiss: Tek bacakla oynadım #3


    Para kazanmanın robotik sistemini açıklıyor!
    Advertorial

    Para kazanmanın robotik sistemini açıklıyor!

    Diyarbakır'da babasının traktörünün altında kalan çocuk kurtarılamadı
    3. Sayfa

    Diyarbakır'da babasının traktörünün altında kalan çocuk kurtarılamadı

    Luciano Spalletti: Fatih Terim, umarım bir an önce hocalığa geri döner
    Dünyadan futbol

    Luciano Spalletti: Fatih Terim, umarım bir an önce hocalığa geri döner

    Görüş Bildir