Ronaldinho: Messi, Fransa'yı yok edecek

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, Dünya Kupası finali öncesi iddialı konuştu. Ronaldino, Arjantin'in kupayı kazancağını ve arkadaşı Messi'nin Fransa'yı yok edeceğini söyledi.

Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho, Dünya Kupası'ndaki Arjantin ile Fransa karşılaşması öncesi görüşlerini aktardı.

Hırvatistan maçında Arjantin'i desteklediği hatırlatılan Ronaldinho, final karşılaşmasında yine tercihinin Arjantin olduğunu ve Arjantin'in kupayı kazanacağını söyledi.

"Finalden sonra da kesinlikle yanına gideceğim ve onu tebrik edeceğim"

Ronaldinho, "Değerli arkadaşım Lionel Messi, bir futbolcudan daha fazlası. İlişkimize değer veriyorum ve ona her zaman enerjimden bir parça vermeye çalışıyorum. Finalden sonra da kesinlikle yanına gideceğim ve onu tebrik edeceğim." ifadelerini kullandı.

"Messi, Fransa'yı yok edecek"

"Arjantin'in kazanacağından bu kadar emin misiniz?" sorusu yöneltilen Brezilyalı efsane, "Arjantin'in kazanacağından hiç şüphem yok. Messi, Fransa'yı yok edecek. Skor Arjantin lehine olacak ve Dünya Kupası'nı kazanacaklar." diye konuştu.

"Bence Messi 50 yaşına kadar oynayabilir"

Barcelona'dan eski takım arkadaşı Lionel Messi için görüşlerini aktaran Ronaldinho, "Messi, uzun yıllar dünyanın en iyisiydi. Bu onun son Dünya Kupası ama kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağından eminim. Bence Messi 50 yaşına kadar oynayabilir. Çünkü diğer futbolculardan çok daha farklı özellikleri var." dedi.