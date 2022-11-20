Ruben Neves: Takım sadece Dünya Kupası'na odaklanmış durumda

Portekizli orta saha oyuncusu Ruben Neves, Dünya Kupası öncesinde konuştu. Neves, "Takım sadece Dünya Kupası'na odaklanmış durumda." dedi.

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Portekiz'de 25 yaşındaki Ruben Neves, Al Shahaniya Antrenman Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Premier Lig takımlarından Wolverhamton'da kariyerini sürdüren Neves, Dünya Kupası'nın nasıl bir turnuva olduğunu ve zorluk derecesini bildiklerini belirterek, en iyi performanslarını sergilemek için çaba harcayacaklarını söyledi.

"Takım sadece Dünya Kupası'na odaklanmış durumda"

Kulübü Manchester United'a ağır eleştiriler yönelten Ronaldo ile takım arkadaşı Bruno Fernandes arasındaki basına yansıyan görüntülerin ardından soyunma odasındaki atmosferle ilgili soruya Neves, "Takım içinde bir bölünmüşlük yok. Herhangi bir sorun yok. Takım sadece Dünya Kupası'na odaklanmış durumda." yanıtını verdi.

"Harika bir takımımız var"

Neves, kariyerindeki ilk kez Dünya Kupası'nda forma giyeceğinin hatırlatılması üzerine, "Bu bir rüya. Dünya Kupası elit düzeyde bir turnuva. Gerçekleştiği için mutluyum. Harika bir takımımız var. Sahada istediğimizi yapmak için iyi bir kadroya sahibiz. Hata yapma lüksümüz yok." diye konuştu.

Portekiz'in ilk rakibi Gana

H Grubu'nda yer alan Portekiz, 24 Kasım Perşembe günü ilk maçında Gana ile karşılaşacak.