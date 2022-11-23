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    Rudiger dalga geçti, Asano cezayı kesti

    Rudiger dalga geçti, Asano cezayı kesti

    Japonya, Almanya'yı 2-1 yenerken; maçın ilginç anlarından biri de 64. dakikada yaşandı. Rudiger'in bir pozisyonda Asano ile dalga geçti. Asano ise takımına galibiyeti getiren golü attı.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2022 - 19:25
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 19:44
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    2022 Dünya Kupası'nda sürpriz sonuçlar devam ediyor.

    Suudi Arabistan'ın Arjantin'i mağlup etmesinin ardından Japonya da Almanya'yı devirdi.

    Japonya'nın Almanya'yı 2-1 yendiği maçın 64. dakikasında karşılaşmanın dikkat çeken anlarından biri yaşandı.

    Rudiger'in hareketi dikkat çekti

    Alman Rudiger, Tukama Asano'yla top kapma mücadelesinde centilmenliğe aykırı hareketiyle dikkat çekti.

    Japon futbolcuyla dalga geçti

    Atılan ara pasına hareketlenen Takuma Asano ile yan yanan gelen 29 yaşındaki stoper, Japon futbolcunun topa yetişemeyeceğini anlayınca koşu sırasında bacak hareketleri yaparak dalga geçti.

    Rudiger dalga geçti, Asano cezayı kesti #1

    Asano cezayı kesti

    Asano ise daha sonra takımına galibiyeti getiren golü attı.

    Rüdiger'in yaşadığı yıkım ise sosyal medyada alay konusu oldu.

    Rudiger dalga geçti, Asano cezayı kesti #2

    Rudiger dalga geçti, Asano cezayı kesti #3


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