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Rudiger dalga geçti, Asano cezayı kesti

Rudiger dalga geçti, Asano cezayı kesti

Japonya, Almanya'yı 2-1 yenerken; maçın ilginç anlarından biri de 64. dakikada yaşandı. Rudiger'in bir pozisyonda Asano ile dalga geçti. Asano ise takımına galibiyeti getiren golü attı.