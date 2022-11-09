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    Samuel Eto'o'dan ilginç Dünya Kupası tahmini

    Samuel Eto'o'dan ilginç Dünya Kupası tahmini

    Kamerun'un Futbol Federasyonu Başkanı olan Samuel Eto'o 2022 Dünya Kupası'nda favori gördüğü takımları ve final tahminini açıkladı. Eto'o Kamerun'un finalde Fas'ı yenerek şampiyon olacağını söyledi.
    • 09.11.2022 - 21:45
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 22:11
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    Kamerun'un futbol yöneticisi konumunda olan Samuel Eto'o Katar'da oynanacak 2022 Dünya Kupası'nda favorisi gördüğü takımları ve final tahminini açıkladı.

    Eto'o, Kamerun'un şampiyon olacağını söyledi

    Samuel Eto'o, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası için tahminlerini iletti. Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı olan Eto'o, Dünya Kupası'nın şampiyonunun Kamerun olacağını söyledi ve final maçını Fas'a karşı kazanacağını ileri sürdü.

    Samuel Eto o dan ilginç Dünya Kupası tahmini #1

    Afrika takımlarının gruptan çıkacağını söyledi

    Bunun yanında 41 yaşındaki eski futbolcu, Senegal, Gana ve Tunus'un Dünya Kupası'nda ilk 16'ya çıkacağını dile getirdi.

    Samuel Eto o dan ilginç Dünya Kupası tahmini #2

    "Afrika takımları giderek daha fazla deneyim kazandı"

    Eto'o, "Afrika her zaman Dünya Kupalarında harika sunma potansiyeline sahipti, ancak şimdiye kadar her zaman en iyi yüzümüzü göstermedik.

    Yıllar geçtikçe Afrika takımları giderek daha fazla deneyim kazandı ve bence sadece bir Dünya Kupası'na katılmaya değil, aynı zamanda bu yarışmayı kazanmaya da hazırlar." şeklinde konuştu.

    Samuel Eto o dan ilginç Dünya Kupası tahmini #3

    724 maçta 362 gol attı

    Samuel Eto’o, futbolculuk kariyerinde toplam 724 resmi mücadeleye çıkarken 362 kez rakip fileleri sarstı. Eto’o, takım arkadaşlarına 117 kez asist yaptı.

    Eski milli oyuncu, Kamerun Milli Takımı'nda toplam 188 maça çıktı ve 56 gol attı.

    Samuel Eto o dan ilginç Dünya Kupası tahmini #4


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